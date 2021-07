GORDAN KIČIĆ NAJBOLJI REDITELJ NA FESTIVALU U PLOVDIVU: Srećan sam jer sam dobio prvu nagradu za režiju

Rediteljski prvenac Gordana Kičića, film "Realna priča", nastao uz podršku i Filmskog centra Srbije, na nedavno okončanom prvom izdanju Festivala filmskih komedija u bugarskom gradu Plovdivu ovenčan je sa dva priznanja - za najboljeg reditelja i najbolju sporednu ulogu. Dok je ovo drugo priznanje pripalo glumici Nini Janković za ulogu Jadranke, Kičić je ovenčan titulom najboljeg reditelja. Inače, Gordan Kičić se u "Realnoj priči" prvi put istovremeno našao u ulozi glumca, reditelja i producenta.

- Drago mi je što je film dobio ova priznanja sada jer, taman kad je trebalo da putujemo s njim po festivalima, počela je pandemija koronavirusa i sve je stalo. Ipak, sve nadoknađujemo s godinu i nešto zakašnjenja, ali nema veze. Srećan sam što je film bio baš na ovom festivalu komedije, to je redak festival u Evropi koji je profilisan u tom žanru, a uz to srce mi je puno jer sam dobio prvo priznanje za režiju. Fenomenalno je i to što je Nina dobila nagradu, jer je bila odlična u filmu - kaže Kičić za Kurir.

foto: Promo

Inače, film "Realna priča", od kojeg je nastala i serija "Mama i tata se igraju rata", prodat je onlajn platformi Amazon prajm, bio je već na raznim festivalima, autori i glumci su dobili potvrde da su sjajno odradili posao. Sve se publici dopalo na prvu loptu, ali sada kao da još više voli ovaj film.

- Taj zub vremena je pravo merilo kvaliteta filma. Sada nas čeka druga sezona serije "Mama i tata se igraju rata", razvijamo polako celu priču, a snimanje treba da počne u oktobru, kad ćemo otkriti detalje - zaključio je Kičić.

foto: Ana Paunković

J. A. M.

