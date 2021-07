16 PUTA JE UBOLI U STOMAK, A BILA JE TRUDNA: Stravično je šta su sve uradili, to BRUTALNO ubistvo glumice i danas šokira Holivud

Šeron Tejt je bila lepa američka starleta koja je imala 23 koja je osvojila srce deset godina starijeg slavnog reditelja Romana Polanskog i koji nije mogao odoleti da se ne zaljubi u nju, ali njihova je priča završila na najtragičniji mogući način.

foto: Profimedia

Šeron je kao mlada devojka pokušavala da ostvari glumačku karijeru u Holovudu, što joj je konačno uspelo 1962. godine kada je potpisala ugovor sa talentovanim producentom i agentom Martinom Ransohofom, koji je u to vreme producirao seriju "The Beverly Hillbillies". Ona je u njoj dobila ulogu sekretarice i usedelice Džejn Hatavej, ali glumački talenat nije uspela pokazati, baš kao ni svoj zaštitni znak - dugu plavu kosu koju morala je sakriti ispod tamne kratke perike.

Međutim, zaradila je dovoljno novca da krene na časove plesa, bontona i fitnesa pa je tri godine kasnije izabrana za značajniju ulogu u filmu "Eye of the Devil", koji se snimao u Italiji i Velikoj Britaniji, a u kojem je glumila sa filmskim legendama Dejvidom Najvenom i Deborom Ker.

U to je vreme bila u ljubavnoj vezi sa proslavljenim frizerom Džejem Sebringom, no njena sledeća uloga označila je prekretnicu u profesionalnom, ali i privatnom životu.

foto: Profimedia

Snimanje je ponovno odvelo u Evropu, i to na set filma "Bal vampira", na kom je radio i Roman. Ljubav između njih nije se rodila na prvi pogled, a on nije bio ni impresioniran njenim glumačkim sposobnostima. Međutim, s vremenom je pao na njenu ljepotu i počeo je proganjati, iako je u to vreme izlazio s glumicom Džil Sejnt Džon.

Šeron je konačno pristala provesti jedno popodne s njim u hotelskoj sobi, gde su vodili ljubav, a nakon toga sve ostalo je postalo istorija.. Prekinula je vezu s frizerom, ali je sa njim ostala u prijateljskim odnosima, a on se čak sprijateljio i sa Romanom. Reditelj se nikako nije mogao odreći svoje titule zavodnika i ženskaroša, pa čak i nakon što su se venčali 1968. godine, a samo godinu i po nakon toga Sharon je brutalno ubijena.

Stravično ubistvo koje je šokiralo Holivud i svet dogodilo se 9. avgusta 1969. godine. Poznatu glumicu i nekoliko njenih prijatelja u vili koju je delila sa suprugom, rediteljem Romanom Polanskim, ubili su članovi kulta Čarlsa Mensona.

foto: Profimedia

Ubice su žrtve usmrtile brojnim ubodima noža, a Šeron, koja je tada bila u osmom mesecu trudnoće, zadobila ih je čak 16. Nakon toga njenom krvlju ubice su ispisale reč "svinja" na ulaznim vratima. Tela je drugo jutro pronašla spremačica.

Roman je dane sa Šaron kasnije opisivao kao najbolje u životu, iako su mnogi tvrdili da je njihov odnos bio daleko od idealnog jer je on jednostavno bio opsednut orgijama i raskalašnim načinom života, ali i da je poprilično kontrolisao.

"Govorio joj je kako da se oblači, kako da se šminka, šta želi od nje, a što ne želi. U potpunosti je upravljao njenim životom", rekla je glumičina bliska prijateljica jednom prilikom, a potvrdila je i kako je glumica do tada imala težak život i velikih problema sa samopouzdanjem.

Ubice su uhvaćene iste godine u oktobru zbog drugih porekršaja, ali su ih povezali sa brutalnim ubistvima u LA. Osuđeni su na smrtne kazne, ali kada su one ukinute 1972. godine u Kaliforniji, kazne su preinačene u doživotne.

Ceo taj događaj je obrađen i u filmu "Bilo jednom u Holivudu" Kventina Tarantina koji je porodica ubijene Šeron pohvalila i čak pozajmila njen nakit za snimanje.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Dnevnik.hr)

