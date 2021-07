GORAN BOGDAN KONAČNO UPOZNAO JOVANU SA RODITELJIMA?! Evo kako su prihvatili potencijalnu SNAJKU i šta on kaže o SVADBI!

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković dve i po godine uživaju u vezi, ali svoju privatnost čuvaju daleko od očiju javnosti.

godine se, upravo iz tog razloga, nagađalo da je glumački par odlučio da se rastane, međutim Zagrepčanin i talentovana Beograđanka nastavili su da se vole kao prvog dana.

foto: Nemanja Nikolić

Spekuliše se da su ovog leta na putu do mora Jovana i Bogdan po prvi put zajedno svratili do njegovih roditelja, a priča se i da je susret protekao odlično.

Milka i Šimun navodno su lepo prihvatlili 10 godina mlađu izabranicu svoga sina, a nisu preskočili da ih upitaju kada će svoju vezu popeti na viši stadijum.

Goran je ranije isticao da mu majka i otac često dosađuju na tu temu jer bi voleli da dobiju unuke, ali da ga ni na šta ne teraju, samo su radoznali.

- Ko mene može naterati da se ženim, nismo mi takva familija. Niko me inače ne može naterati ni na šta, ali oni svakako to žele. Pitaju me sine kad ćeš se smiriti, ali ja ne odgovaram na to. Imam te želje, takve romantične, ali videćemo. Daj bože zdravlja prvo - kazao je glumac.

foto: Nemanja Nikolić

Goran Bogdan i Jovana Stjiljković odavno su otpočeli zajednički život u Beogradu, a Zagrepčanin voli da se pohvali da ima tri doma u tri grada.

- Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovde i volim ovaj grad i Beogađane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrimim imam osećaj da me tera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba - govorio je.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B/Story

