VOJIN JE KOLEGA KOJI VOLI DA DA DOBAR SAVET MLADIM GLUMCIMA: Vanja Nenadić o novim ulogama i boravku u Egiptu u jeku pandemije!

Glumica Vanja Nenadić trenutno se sprema za set i sve promene kroz koje će njena uloga proći u drugoj sezoni “Tajne vinove loze”.

- Još nije pala prva klapa, očekujemo to u narednih nekoliko dana. Verujem da će atmosfera da bude bolja nego u prvoj sezoni jer smo dobili i osveženje u vidu dosta novih glumaca, tako da jedva čekam. Trenutno sam u pripremi mog lika, Anja će doživeti promene, pogotovu pod tim pritiskom pod kojim je završila prvu sezonu. Neminovno je da će to da utiče na nju u ovoj. Moram da priznam da i ja pokušavam da utičem na razne neke odnose i dijaloge koji su napisani za drugu sezonu, tako da smo još u procesu. Moj prvi snimajući dan je za manje od dve nedelje tako da imam još malo vremena. Naravno, sve je u dogovoru sa rediteljima i scenaristima - kaže Vanja, a na pitanje da li se za potrebe serije dodatno edukovala o vinu kroz osmeh kaže:

- Više degustirala svakako! Igrom slučaja je moja sestra nedavno postala deo jedne vinarije, preko nje ću dodatno da se edukujem! Što se tiče serije “Tajne vinove loze”, koliko god da moj lik poznaje vino nekako glavna tema se nije bazirala na tome, tako da nije na mene zahtevana takva vrsta pripreme. Sigurna sam da će se to desiti ubrzo, ako ne zbog serije onda zbog moje sestre!

Na konstataciju da neretko dobija uloge smerne i čedne devojke ova mlada glumica kaže:

- Moram da priznam da u Srbiji, a i u svetu ljudi vole da te ukalupe, stave te u kalup uloga koje igraš. To negde nije bio moj slučaj, ni u pozorišu ni pred kamerama, iako jeste bilo više smernih uloga. Sa druge strane u seriji “Tajkun” je bilo nešto potpuno drugačije. Volela bih da se oprobam u različitim ulogama, to je za nas veliki izazov, iako se publika uvek i sa razlogom identifikuje uz pozitivce. Za glumca je to izazovno jer koristimo drugačija sredstva da opravdamo te likove.

Vanja i otkriva da se ne libi da prihvati savete kolega.

- Mislim da najviše učimo iz igre sa našim kolegama, starijim, ali nekad i mlađim. Nekad to nema toliko veze sa iskustvom. Baš u “Tajnama” Vojin je kolega koji voli da da dobar savet i da pomaže mladim glumcima. Moram da kažem da nisam imala loša iskustva ni sa jednim starijim kolegom, oni su generalno uvek bili tu šta god da nam treba.

Pozorište je moja prva ljubav

Mlada glumica kaže da je sigurna da je za sebe odabrala pravi životni poziv kao i da voli sve izazove koje gluma sa sobom nosi:

- Volim glumu zbog pozorišta, ono je moja prva ljubav, bez njega ne bih mogla. Ispunjava me na nekom višem nivou od snimanja, ali samo zato što kod nas snimanja često nemaju tu vrstu ulaganja, što će nadam se dobiti neki drugi oblik u skorijoj budućnosti. Za sve bi bilo bolje, za autore i publiku. Svakodnevno zahvaljujem Bogu što se bavim ovim poslom, što me tera na razne vrste izazova kroz svaki projekat, svaki snimajući dan, svaku probu. Moj posao je generalno izazovan, na snimanjima i na sceni.

Vanja je u jeku pandemije, tokom zime, boravila u Egiptu, a kako kaže, provela se fenomenalno:

- Odlučila sam da odem jer sam htela da pobegnem odavde tokom zatvaranja. Mislila sam da je Egipat pravi izbor i mesto Dahab koje je vrlo blizu Šarm el Šeika je vrlo pristupačno, čak sam trošila manje novca nego u Beogradu. Trebao mi je odmor sa jedne strane, a sa druge sam htela da pobegnem iz svog haosa u neko leto. Pridružio mi se kolega i najbolji drug Slaven, zajedno smo istraživali Crveno more, završili kurs ronjenja i to je sigurno nešto čemu ću se uvek vraćati. Bila sam na kratkom odmoru, nadam se da ću da ugrabim još bar nekoliko dana ovog leta. To se kod mene ne planira dešava se iz dana u dan, samo shvatim da imam par dana slobodno i odem negde. Prošlo leto nismo nigde išli, ali sam ugrabila Egipat preko zime.

