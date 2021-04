MORALA JE DA REAGUJE! Glumica Vanja Nenadić prisetila se neprijatne situacije u POZORIŠTU: Pokušala sam da joj skrenem pažnju!

Glumica Vanja Nenadić oduševila je publiku u seriji "Tajne vinove loze". Ona je sada otkrila sa kakvim sve reakcijama publike se susrela, a jedna joj je posebno ostala u sećanju, te je morala i da reaguje.

- Vidiš kako pamtimo više neke loše stvari nego dobre, ali se sećam jednog momenta kada smo igrali predstavu, vrlo je onako do publike gde je jedna devojka sve vreme držala telefon i snimala baš ispred mene. I ja sam onako u par navrata pokušala gledajući u nju da joj skrenem pažnju da to ne radi, i onda sam prosto ubacila u moj jedan monolog deo da se odmah skloni taj telefon jer je vrlo to za nas... Dekoncentriše nas. Sklonila je u tom trenutku, posle je opet vratila.

Lepa glumica je otkrila da je nakon proglašene pandemije odlučila da ode iz Beograda na dva meseca. Sada je prenela utiske kako joj je bilo, i gde je zapravo boravila komentarišući svoje fotke sa Instagrama.

- Ova fotka je iz Egipta u kom sam bila dva meseca kada se svet zaključao. A ovo konkretno je jedna oaza u sred pustinje. Bila sam tamo kada nisam imala posla u pozorištu. Završila sam snimanje. Nisam tamo bila zaključana ali sam se ja zaključala. Mislim, to je jedan vrlo jednostavan grad, bez nekih hotela velikih, i baš je akcenat na ronjenju. Bukvalno sam bila tamo jer me je koštalo identično kao i da sam ovde - rekla je Vanja.

Kurir.rs/Mondo/M.M.

BONUS VIDEO:

00:09 KAJA VAŽI ZA PRAVU BOMBU NA ESTRADNOJ SCENI! Pevačica sada pokazala majku, neverovatno je koliko liče: KAO SESTRE! VIDEO