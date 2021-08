OBJAVLJENA PRVA FOTOGRAFIJA SA SNIMANJA SERIJE GOSPODAR PRSTENOVA: Premijera tek na jesen 2022, a evo šta se još zna o projektu!

Na Novom Zelandu završeno je snimanje prve sezone serije "Gospodar prstenova", najskuplje u istoriji televizije.

Prva epizoda biće emitovana 2. septembra 2022. godine, nakon čega će svake nedelje ići nova, navode svetski mediji.

Prva velika serija Amazona, koja govori o uzdizanju velike sile kraljevstva, biće najskuplja u istoriji televizije s budžetom od 465 miliona dolara, ostavljajući iza sebe "Pacifik" i "Igru prestola".

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA

Na službenom Tviter profilu serije objavljena je prva fotografija koja pokazuje kako bi mogla da izgledati jedna od scena u "Gospodaru prstenova". - Drugog septembra 2022, nova avantura počinje - piše ispod fotografije. Tvit je retvitovan gotovo 100.000 puta i ima više od 5.500 komentara fanova.

Varajeti je objavio vest o seriji još 2017, ali su detalji od tada vrlo oskudni. Priča se da će se radnja odvijati hiljadama godina pre događaja iz "Gospodara prstenova" i "Hobita" i da će vratiti obožavaoce u eru u kojoj su kovane velike sile - kraljevstva su se uzdizala i padala. U seriji će se naći i najveći zlikovac koji je ikad potekao iz Tolkinove olovke, preteći da će pokriti ceo svet mrakom. U glumačkoj ekipi su Robert Aramajo, Ovan Artur, Nazanin Bonijadi, Tom Badž, Morfid Klark, Ismael Kruz Kordova, Ema Horvat, Markela Kavenag, Džozef Mav, Tiru Muhafidin, Sofija Nomvet, Megan Ričards, Dilan Smit, Čarli Vikers i Danijel Vajman.

Zanimljivost Na autorska prava 250.000.000 dolara

Serije ovog žanra koštaju i do 15 miliona po epizodi. Od svote od gotovo 500 miliona dolara samo na autorska prava odlazi 250 koji ide naslednicima pisca Dž. R. R. Tolkina. Obimnu trilogiju "Gospodar prstenova: Družina prstena, Dve kule i Povratak kralja" Tolkin je pisao od 1936. do 1949. godine. Prva dva dela izašla su tek 1954, a treći godinu kasnije. On postaje jedan od najčitanijih pisaca svog vremena, a zanimanje za "Gospodara prstenova" i dalje ne jenjava.