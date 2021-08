GLUMAC SE RAZVODI TREĆI PUT, A MISLIO JE DA ĆE TRAJATI: Džim Beluši nije uspeo da sačuva 2 decenije dug brak

Američki glumac i komičar Džim Beluši (67) zatražio je razvod braka od supruge Dženifer Sloan nakon 23 godine braka.

U nastavku piše da je glumac zahtev za razvod podneo ovog petka na losanđeleškom vrhovnom sudu piše TMZ.

Tri godine ranije, u martu 2018. godine par je već jednom zatražio razvod braka zbog nepomirljivih razlika. Tada je to zatražila Dženifer, ali nedugo nakon par se pomorio i ostao u braku.

U braku su od 1998. godine, a imaju i dvoje dece, ćerku Džejmison (22) i sina Džerada (19).

Uprkos dugogodišnjoj bračnoj idili, ako do razvoda dođe ovo će glumcu biti treći propali brak. Od Od 1980. do 1988. godine bio je u braku sa Sandrom Devenport sa kojom ima sina Roberta (38), a od 1990. do 1992. sa Mardžori Brensfild.

Javnost Belušija najviše pamti po ulozi u seriji "Svet prema Džimu', ali i filmovima "Red Heat" sa Arnoldom Švarcenegerom i "Jingle All the Way".

(Kurir.rs/A.M.)

