VARAO ME JE SA 12 ŽENA, TUGOVALA SAM U TIŠINI I TRPELA ZLOSTAVLJANJE! Starleta iznela ŠOK detalje iz braka, pa se odrekla i MAJKE!

Starleta Amber Rouz oplela je po bivšem partneru Aleksandru Edvardsu i otkrila kako ju je varao „sa 12, ako ne i više žena”.

Iako ga nije imenovala, pišu dalje strani mediji, otkrila je šta se odvija u njena četiri zida pa napomenula kako joj je „dosta da se sama bori za porodicu”. Sporne poruke je, otvoreno priznaje, sve videla i pročitala, a onda je i odlučila da „razveže jezik” – od muke.

– Dosta mi je toga da me ljudi koje volim mentalno i emotivno zlostavljaju. Dugo sam tugovala u tišini i ne mogu to više da podnesem. Zato me do sada i nije bilo… Postala sam ljuska onoga što sam nekad bila, ali odbijam da prihvatim da me i dalje neko tako tretira. Bili mi porodica ili ne – dodala je.

Iako niti jednom nije spomenula Aleksandrovo ime, fanovima nije trebalo mnogo vremena da „poslože kockice”. Sa druge strane, Rouzova je iskoristila priliku, kad se već javno ispoveda, da i majci uputi koju.

– I moja narcisoidna majka može da se nosi što dalje iz mog života – poručila je.

Zatim, u potpunosti je „očistila” svoj Instagram profil. Ostala je samo jedna objava, iz jula 2020. godine, koju je posle dana takođe uklonila.

