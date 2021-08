BIO SI MOJA JUTARNJA KAFA I SA KIME ĆU SE SMEJATI SAD? Emotivni oproštaj Milene Vasić otkriva pravu VELIČINU Laneta Gutovića

Milan Lane Gutović preminuo je u 75. godini na Vojnomedicinskoj akademiji posle teške bolesti.

Odlazak legendarnog glumca je pogodio mnoge njegove kolege. Oni se već nekoliko sati opraštaju od njega na društvenim mrežama.

Glumica Milena Vasić je napisala veoma emotivnu poruku na svom Instagram profilu.

- Lene, toliko odlazaka u poslednje vreme.. osećaj je kao da me neko briše gumicom deo po deo... Sve više ličim na neko čudovište, bez jasne forme i oblika, zar ne? Pijemo kafu svako jutro Ti i ja, dok još svi spavaju, skuvam kafu pozovem te negde malo pre 8 izjutra i prelistavamo dnevnu štampu, čitam naslove, a ti im daješ smisao, samo onako kako ti možeš i niko drugi...

Smejemo se. Jednog jutra pijemo kafu i prestaje smeh. Stiže vest da je i Vlasta otišao, plačem, tiho plačem. Kažeš: "Nemoj Mico, nemoj, mi ne plačemo zato što je neko otišao nego zato sto znamo koliko će nam nedostajati. Ne plači, sačuvaj nešto i za mene". Kažeš. Danas plačem ... jer znam i zašto? Bio si moja jutarnja kafa, bio si moja večernja lascivna šala na viberu. Razumeo si život i voleo si ga. Sa kim prijatelju... Dalje o životu o ljudima, strahu, o pohlepi i gramzivosti onih koji su se koristili tvoj glumački neprocenjivi talenat i šarm, o izdaji onih kojima si donosio novac i slavu. Sa kime o oprostu i opraštanju, o skromnosti i postu duše, o Bogu sa kime o Filozofiji o deci O slobodi ... o braku, o mraku, sa kime o zenturačama koje misle da su muskarčine... Sa kime o lepoti žene, o poeziji o pesmama, o najboljoj ribljoj supi?

Sa kime o Njima! Kako sa Njima bez tebe?! Bez humora, lucidnog cinizma, bez tvoje poetike života koja je bila nezamenjivi aforizam. Sa kime se smejati pred kadar do suza ... Ko će me zasmejati na sceni do neizdržljivosti koja postaje nova glumačka etika i tehnika:" Kako preživeti Laneta u kadru i na sceni” Poznavao si Istoriju, prošlost, još bolje osećao sadašnji trenutak! O Glumi, o pozorištu... o dobrom pozorištu o nezaboravnim ulogama ... i još nezaboravnijim anegdotama ...o psovkama, o sočnosti ... sa kime o svemu!!!!???? Rekao si ... ne, ponavljao si stalno :"Mico, jedina konstanta je promena". To je posto moj životni i glumački moto.

Hvala ti dragi druže na tome! Hvala ti na podršci, na brizi, na smehu .. na nadi ...mnogo si mi nade dao ... tome što si me pustio u svoj život, u svoje biće nežno i nadasve emotivno, što je tvoj prerani Odlazak i dokazao. Bio si nežan previše nežan za ovaj svet ... nismo bili kadri da te negujemo i čujemo... - napisala je Milena.

