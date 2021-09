PRE 10 GODINA SRCE MU ISKOČILO KAO OSIGURAČ: Nele PREŽIVEO INFARKT pukom srećom, izbacio sve LOŠE NAVIKE, PEČE RAKIJU, PRAVI DŽEM

Prošlo je deset godina od kada je Nele Karajlić preživeo srčani udar. Spasla ga je puka sreća, jer se nalazio u blizini bolnice, kao i to što su lekari pravovremeno reagovali. Od tada ne krije da je potpuno promenio svoj život, te jedno vreme pauzirao sa nastupima i muzikom, i da mu je telo poslalo opomenu da hitno izbaci sve loše navike koje je godinama praktikovao.

- Evo nedavno sam proslavio 10 godina od kako mi se desio taj nagli prekid, srce je kao osigurač iskočilo, što je za mene bio jasan znak da nešto nije u redu, te da moram da prikočim. Onda je ta situacija otvorila pisca u meni za kojeg nisam nisa znao da postoji - rekao je Karajlić, a u međuvremenu je nagrađen za svoj autorski roman "Fajront u Sarajevu“.

foto: Damir Dervišagić

Ne krije da mu je misao da se zauvek oprosti od publike i nastupa teško pala, te je frontmen "Zabranjenog pušenja” rešio da uzme život u svoje ruke. Trebalo je jedan mali da me opali u glavu, tačnije u srce, da bih shvatio da nisam svemoguć. Izgledao sam kao leš, svi najbliži su mi govorili da tako izgledam. Ali, ti kad misliš i osećaš da imaš krila, ti sebe ne vidiš. Onda imas dva osećaja - prvo je osečanje apsolutne moći da ti sve možeš izdržati i sva ta velika putovanja i gust raspored i nabijen tempo. A drugo, misliš da ništa ne može bez tebe, pa se petljaš i u posao vozača. Daj idi ovuda, ma daj meni da vozim, i onda gubiš potpunu kontrolu nad sobom. Ne samo da ne osećaš svoje limite i ograničenja, a svaki čovek ih ima, već misliš da planeta neće moći bez tebe da se okreće - ispričao je svojevremeno.

Nele je pauzu u muzici iskoristio je na najbolji mogući način i okrenuo se pisanju. Prvi roman mu je otvorio dalji put ka književnosti te je ubrzo napisao i knjigu "Solunska 28", koja je zamišljena kao trilogija.

- Pitao sam se uvek da li je muzička karijera mogla da me odvede na stadion Vembli u Londonu, ali to nećemo nikad saznati. Onda sam se okrenuo pisanju i učinilo mi se kao bolja ideja nego da i dalje skačem po bini i ludujem - kaže Nele i priseća se perioda dok je stvarao muziku sa Kusturicom, da su imali hiper produkciju pesama, ali dodaje da se vremenom sve to ipak iscrpelo.

- Za razliku od mnogih umetnosti, pisac nema nikoga nad sobom, osim izdavača. Jednog pevača može da povuče gitarista, a njega će inspirisati bubnjar, ili će reditelja neki glumac pokrenuti i obrnuto. Međutim, pisac radi sam. Ima pred sobom beli papir, odnosno sada je to beli ekran.

foto: Damir Dervišagić

Nele Karajlić sve slobodno vreme sa suprugom uglavnom provodi na svom imanju, gde ima pravo poljoprivredno gazdinstvo.

- Kuća koja se nalazi na imanju je stara preko 100 godina, ona nije bila u ovom stanju kad smo je kupili, već smo je pre 20 godina renovirali. Ona datira pre Drugog svetskog rata, a bila je u vlasništu tadašnjeg glavnog urednika “Politike” Dobrice Kuzmića, i po njemu naša ulica i nosi ime - započeo je priču muzičar i glumac dok je pokazivao svoju vikendicu i imanje u emisiji “Srećna Srbija”, te dodao da trenutno ima nekoliko vrsta voćki u svom dvorištu:

- Imamo šljive, kruške, jabuke, sve sami obrađujemo. Pečem i rakiju, pravim džemove. Najveći problem je kad mnogo rodi jer tada ima mnogo da se radi, ali isto je problem i kad malo rodi, jer se onda pobijemo gde će da ide to voće, da l’ u rakiju ili u džem.

foto: Zorana Jevtić

