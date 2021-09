BILA JE ĆERKA ČUVENOG LISTERA IZ PORODIČNOG BLAGA: Pobegla je s KOSOVA, pa se vratila! Evo šta danas radi i više nije PLAVUŠA

Zgode i nezgode junaka serija "Porodično blago" i dalje se prepričavaju. Mnogi se sećaju čuvenog Listera, kog je glumio Branko Cvejić, dok se njegova ćerka, kojoj nikada nismo saznali ime, pojavljuje u nekoliko epozoda.

Nju je tumačila Anika Milićević, koja se danas preziva Grujić.

- Oduvek sam maštala da budem glumica. Spontano je to došlo. Niko se u porodici nije bavio glumom. Moja nana mi je pred smrt rekla: "Lepo što se baviš ovim poslom", iako joj nije bilo drago dok sam to studirala - rekla je ranije Anika, koja je glumu završila u Prištini.

Ova šarmantna glumica je iz rodnog mesta Lipljan otišla za Beograd da okuša sreću, kada je počelo bombardovanje 1999. godine.

- Taman je karijera krenula uzlazom putanjom. Krenula sam da radim sve više i više i onda je sve to odjednom prekinuto. Bila sam mlada i hrabra i išla na nekoliko mesta. Predstavila se i rekla da volim da radim to što sam završila, ali silom prilika to je prekinuto. Dobila sam šansu da igram u Ateljeu 212. To je bilo predivno iskustvo - kazala je ona jednom prilikom.

- Igrala sam u dve predstave, ali sam izašla iz toga. Nešto me je vuklo da se vratim na Kosovo - dodala je Anika.

Prema njenim rečima odustala je od karijere u velikom gradu.

- Bilo mi je teško da živim na relaciji Beograd - Lipljan i odlučila da se vratim ovde, gde sam upoznala sadašnjeg supruga. Tu smo se i venčali. To je sudbina - istakla je Anika, koja ima 15-godišnjeg sina.

