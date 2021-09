SAMO JE KLONULA, NISMO STIGLI NI DA SE POZDRAVIMO: Minja Subota izgubio je LJUBAV svog života i jedno nije mogao da PREŽALI

Minja Subota izgubio je bitku u 82. godini posle duge borbe sa teškom bolešću.

Imao je lep i ispunjen život, jer je uz njega 36 godina koračala supruga Branka, s kojom je dobio sina Miloša. Iznenada, bez najave, Minja Subota je ostao bez svoj životne ljubavi u decembru 2018. godine. Ovaj gubitak nije mogao da prihvati, a posebno činjenicu da nisu imali vremena ni da se pozdrave. O danima bola govorio je svojevremeno za magazin "Gloria".

"Branka nije bila bolesna. Imala je male disajne smetnje, smanjen kapacitet pluća, ništa što bi ukazivalo na takav ishod. Bilo joj je samo šezdeset i devet godina. Voleli smo da ujutro sedimo uz kafu i pričamo. Tog jutra, samo što sam uzeo kafu, rekla mi je da joj nešto nije dobro, ali da ne pominjem ništa sinu Milošu kada se javi. Malo potom samo je klonula. Nisam mogao ništa da učinim. Uskoro je stigao Miloš, kao i ekipa hitne pomoći, ali ništa više nije moglo da se uradi za nju. Brankin nagli odlazak bio je veliki šok za porodicu, prijatelje i komšije", rekao je voditelj kome se život u sekundi promenio.

"Sin i njegova devojka Marija preselili su se kod mene kako bismo u ovim teškim danima bili zajedno. Njihovo prisustvo mi mnogo znači i oni to osećaju i znaju. Zajedno se sve lakše prebrodi. Pomažu mi i prijatelji. Svi su mi savetovali da svakodnevno budem poslovno angažovan. Trudim se da i dalje stvaram za decu. Sa kolegama Perom Zupcem, Ljubivojem Ršumovićem i Slobodanom Stanišićem želim da najmlađima detinjstvo učinim lepšim. To je moja životna misija. Supruga je bila ponosna na to što radim. Na pesme koje su obeležile detinjstvo generacija i ušle u škole. Kada bismo šetali gradom, prilazili su nam i deca i njihovi roditelji da se slikaju s nama, a Branka je uvek govorila: ‘To treba zaslužiti‘", govorio je voditelj i prisetio se početka njihove velike ljubavi.

"Branku sam prvi put video krajem sedamdesetih ispred zgrade Politike. Bila je lepa i šarmantna. Sretao sam je potom nekoliko puta, ali nisam mogao da joj priđem na ulici. To ne bi bilo pristojno. Jedne večeri ugledao sam je u Klubu književnika. Sedela je s prijateljicom koju sam poznavao. Ona nas je i upoznala. Kasnije smo se često družili kod te prijateljice na njenom splavu na Adi Ciganliji. Bila su to lepa beogradska vremena. Iz tog druženja rodila se ljubav koja je rezultirala srećnim brakom. U njemu smo dobili sina Miloša, koji sada ima trideset i sedam godina. Na Branku i mene svi su gledali kao na jedno. Jedinstven par koji je izuzetno vezan. Tako je i bilo svih trideset i osam godina našeg braka, a time je njen iznenadni odlazak samo teži", rekao je tada Minja.

