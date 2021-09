TRAŽILI SU MI DA SE ODREKNEM GLUME! Snežana Savić otkrila NEPOZNATE DETALJE iz karijere: Kolege me nisu prihvatile ZBOG OVOGA!

Glumica Snežana Savić osvojila je publiku ulogom Maline Vojvodić u kultnoj seriji "Srećni ljudi". Njeno izvođenje pesme "Topolska 18" i dalje se pamti, a mnogi su se pitali zašto glumica nije nastavila da se bavi pevanjem.

"Svako ima prava da se pronađe u određenom poslu. To su bliska zanimanja i glumačka i pevačka. U svetu svuda imamo Frenka Sinatru, Barbaru Strajsend, koji su oba posla radili fantastično. Kod nas je uvek to bilo svaštarenje. Mene je pokojni Raka Đokić, menadžer svih vremena, pozvao da sarađujem, ali da se odreknem glume. Poručila sam mu da sam glumica, ali da su se pesme kod mene desile i bile hitovi", rekla je glumica i dodala:

foto: Damir Dervišagić

"Pozorište je tu trpelo, nije moglo sve u isto vreme. I pesma mora da se odglumi i donese pred publiku, postoji emocija koja prelazi rampu ili ne prelazi. Nije to bilo prihvaćeno među mojim kolegama što sam se bavila u isto vreme i pevanjem. Ko god misli da je to lako, neka izvoli i proba. U isto vreme treba održavati i jednu i drugu karijeru. Žao mi je što sam u pozorištu propustila opus koji sam mogla da igram, razne klasike, i da igram ono što najviše volim i što smatram da je pravo pozorište. Dostojevski, Čehov, razni klasici koji su inspirisali ljude. Od Bore Stankovića do Branislava Nušića", poručuje glumica i dodaje da je harizma najbitnija.

"Ako imate ličnost, to se danas zove harizma, onda privlačite uvek pažnju. A mislim da je to u ovom poslu najvažnije. Ako imate auru i prenosite svoju energiju na ljude, nema ništa lepše od toga. To je isto vrsta dara. Imate prelepih žena na sceni, ali su kao mrlja. Odjednom vidite ženu koja nema lep nos, ali iz nje isijava talenat. Na sceni ne možete a da je ne gledate. To je fenomen, talenat je proizvod čuda i umetnost uopšte i truda. To ste dobili do boga kao nešto što ne može da se objasni. Bitno je da na kraju to iz vas neko izvuče. Bitno je naći se u pravo vreme na pravom mestu. Malo sreća, drskost, upornost i eto vas na pravom putu", zaključuje Snežana Savić.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/A.A./blic