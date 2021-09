BIKOVIĆEVI RODITELJI SU SE DVA PUTA VENČAVALI I RASTAJALI: Glumac iskreno o porodici, a pa otkrio da voli da bude u CENTRU PAŽNJE!

Miloš Biković, jedan od najpoznatijih glumaca mlađe generacije koji je izgradio respektabilnu karijeru i u Srbiji i u Rusiji.

Trenutno je angažiovan na novom filmu legendarnog redatelja Slobodana Šijana, koji je režirao filmove "Maratonci trče počasni krug" i "Ko to tamo peva". Šijan nakon sedamnaest godina snima novi film i upravo Biković u njemu igra glavnu ulogu.

Reč je o crnoj komediji, žanru u kojem je Šijan majstor, otkrio je Biković, dodavši da je saradnja sa Šijanom divna, "bez obzira na to što je u ozbiljnim godinama".

"Šijan je zadržao dečji duh, zadržao je taj kliker lomljenja pravila, tako da je dragoceno gledati kako mu mozak radi kada snima film i kako dolazi do novih ideja i šta sve primjećuje", kaže Biković.

foto: Aleksandra Čolić

Biković je u Rusiji snimio već 12 filmova i deset sezona raznih serija. To mu je u Rusiji donelo status prave zvezde, a dobio je i državljanstvo i glavnu nagradu ruske federacije koja se dodjeljuje umetnicimam, a uručio mu je lično Vladimir Putin.

Glumac dolazi iz netipične porodice, njegovi roditelji su se dva puta venčavali i rastajali, a on i 16 godina stariji brat koji je iguman u manastiru, rođeni su u dva braka istih roditelja.

Zatekao se, kaže, u tome, kad se rodio - njegovi su već bili razvedeni drugi put. Tek kasnije, kada je odrastao, "shvatio je koliko je to bizarno".

foto: Aleksandra Čolić

"Mislim, njihova neka želja i potreba, oni su se voleli zaista, ali nisu umeli jedno s drugim. To je neka lekcija za mene, da čovek treba da nauči da postoji s tom osobom koju voli, da je to projekt, da je to rad na tome, to je odricanje", kaže i zaključuje da čovek mora da se odrekne dela sebe da bi mogao da stvori prostora za drugu osobu.

Na pitanje koliko mu znači duhovnost koju rado ističe kao svoju vrednost i potrebu, Biković kaže da su ga, kada je upisao fakultet, pitali : "Zbog čega se bavite ovim?'".

"Pedagog nas je to pitao. Ja sam shvatio, sad ako kažem istinu, zvučaće infantilno. Istina je, volim da budem u centru pažnje, da me gledaju i da ja kontrolišem šta osećate, da budem neko drugi, da se osećam kao da mi je napumpan ego i tako dalje. Shvatio sam da ovo zvuči mnogo ružno, šteta što je istina. Moram da promenim tu istinu. Imam neku ružnu istinu o sebi i moram je promeniti, moram promeniti odnos prema tome i prema sebi. Tada sam shvatio, šta bi moglo da bude to nešto drugo, za što da se uhvatim? I onda sam rekao: "To je zato što volim da se igram, što je takođe istina. Malo manje ružna od ove ranije", rekao je Miloš u emisiji "U svom filmu".

foto: Aleksandra Čolić

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

00:24 PRVA SVAĐA CECE RAŽANTOVIĆ U ZVEZDAMA GRANDA! Kako je samo STRELJALA pogledom, a onda KULTURIŠKI odbrusila! S NJOM NEMA ŠALE