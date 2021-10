IAKO JE VISKO 165 CENTIMETARA, PEVAČ VAŽI ZA FATALNOG ZAVODNIKA: Nazivaju ga OTROVOM ZA ŽENE, a on već 10 GODINA ljubi samo NJU!

Pevač Bruno Mars nedavno je proslavio 36. rođendan, a uprkos svetskoj slavi i popularnosti kod nežnijeg pola, ostao je veran jednoj ženi.

Teško da je iko mogao da pomisli da će poznati pevač Bruno Mars postati toliko fatalan za ženski rod, ali nakon što je "Just the Way You Are" ugledala svetlost dana, gotovo preko noći postao je neodoljiv mnogim damama.

Piter Džin Hernandez, kako mu je pravo ime, objasnio je i da upravo ženama duguje svoj nadimak. Naime, na nadimak Bruno, koji mu je otac dao kao dete, dodao je Mars. Naime, mnogo devojaka mi je reklo da je kao iz drugog sveta, pa je zaključio da je verovatno pao sa Marsa.

Kako prenosi "Story.hr" autor ljubavnih hitova "Grenade", "When i was your man" i mnogih drugih, obožava scenu i nastupe, i važi za poznatu osobu koja veoma poštuje svoje obožavatelje, međutim, prilično je tajnovit kada je u pitanju njegov privatni život.

Ono što se zna da je još od 2011. godine u vezi sa manekenkom i glumicom Džesikom Kaban (39), a prema pisanju američkih medija, upoznali su se u jednom restoranu u Njujorku.

Baš kao u romantičnim filmovima, Bruno je primetio prelepu Džesiku kako razgovara sa prijateljicom u njegovoj blizini. Pozvao ju je na sastanak nakon koga su se zaljubili jedno u drugo, a kako su sami priznali kasnije, prva godina im je bila veoma teška zbog veze na daljinu.

Svoju privatnost uspešno čuvaju od očiju znatiželjne javnosti, a ona ponekad deli njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Bruno retko spominje manekenku u intervjuima, ali kad to učini, pun je komplimenata za nju.

Par ne komentariše radoznala pitanja o tome zašto se još nisu venčali ili dobili decu, a poznato je da su im porodice veoma bliske i često posećuju njegovu na Havajima. Upravo njoj je i posvetio jednu od najlepših balada "When i was your man" koju je napisao u vreme kada se plašio da je ne izgubi.

Inače, pre Džesike, Bruno se zabavljao sa glumicom Šanel Malvar, koja je rekla da ju je prevario, a dve godine je bio i u vezi sa pevačicom Ritom Orom. Rekla je 2012. da im se dogodila ljubav na prvi pogled i da su bili zajedno pre nego što su postali slavni.

Prema pisanju američkih medija, Mars je imao i kratke romane sa muzičarkom Amele Berabah (37) i modelom Rosi Diaz (37).

Popularni muzičar iza sebe ima i sukobe sa zakonom, kada je kao 24-godišnjak uhapšen sa vrećom kokaina u toaletu hotela u Las Vegasu. Priznao je da je učinio glupost i da nikada ranije nije koristio drogu. Ironično, to se dogodilo i mesec dana pre objavljivanja njegovog debi albuma "Doo-Wops & Hooligans".

Ipak, čini se da je sada sve daleko iza njega, te da je svoju sreću našao kraj lepe Džesike.

