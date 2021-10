MLADA NADA HOLIVUDA GLUMI U HIT SERIJI: Niko ne zna da je njena MAJKA lepotica svetskog glasa i nije joj uopšte pomogla u KARIJERI

Margaret Kvali je mlada nada Holivuda i glumica na početku karijere, a svi joj predviđaju da će biti veoma uspešna na tom polju.

U ovoj seriji Margaret glumi mladu i siromašnu samohranu majku kojoj je život podelio prilično loše karte, međutim u stvarnom životu ona ima sve adute koji mogu da se požele, lepa je, bogata, talentovana, iz poznate porodice, a zahvaljujući novoj Netfliksovoj seriji i planetarno je popularna.

Snimanje serije ze nju je bio pravi užitak, a gluma, kao nešto čemu planira da se dugoročno posveti, nije joj bila prvi izbor.

Kao devojčica je sanjarila o karijeri balerine pa su je roditelji upisali u školu baleta, a čitavo detinjstvo je vežbala i do osam sati dnevno, zaradivši priliku da praksu odradi u njujorškom baletnom ansamblu American Ballet Theatre, kojem se priključila kada je imala 14 godina.

Kad je dve godine kasnije dobila ponudu da postane članica ansambla u Raleighu, glavnom gradu Severne Karoline, gde je živela od detinjstva, odlučila je da prekine baletnu karijeru i da ostane u Njujorku kao manekenka, baš kao i njena majka pre holivudske karijere.

Debitovala je 2011. na njujorškoj Nedelji mode na reviji Alberte Frretđti, snimila kampanje za Valentino, Šanel i Ralf Loren, a onda se zainteresovala i za glumu. Nakon uloga u nekoliko filmova nezavisne produkcije, 2019. je dobila prvu veliku priliku , ulogu u Tarantinovom filmu "Bilo jednom... u Holivudu", u kojem je nastupila zajedno Leonardom Dikaprijem i Bred Pitom, a uloga joj je donela nominaciju Udruženja glumaca.

Ulogom u seriji "Maid" je dokazala da definitivno zaslužuje glavne uloge, a njena je majka svoj doprinos ćerkinom odabiru profesije prokomentarisala rečima:

"Nisam je spečavala u nameri da postane glumica, ali je nisam ni ohrabrivala - sve je mogla da vidi iz prve ruke na mom primeru."

Ko je majka Margaret Kvali?

Veovali ili ne, majka Margaret Kvoli je Endi Mekdovel, dakle glumica koja je glumila Paulu, njenu majku i u seriji.

foto: Profimedia

- Osećala sam se tako srećno što sam tu jer je tako neverovatna glumica. Imati priliku da podelim scenu sa njom bilo je nadrealno i uzbudljivo, i bila sam počastvovana što je rekla da je prihvatila ulogu, rekla je Margaret, prenosi El magazin.

Malo je reći da su fanovi oduševljeni ovom činjenicom, internet je prepun njihovih fotografija i komentara.

A neki su pisali i: "One su sjajne, obe zaslužuju nominaciju", "Sad me ne čudi to što toliko liče", "Da li se šalite? Ova serija je savršenstvo!", "Stvarno su odradile sjajan posao".

Podsetimo se da je ovo mini serija i da govori o Aleks, mladoj ženi, koja beži od nasilnog partnera, a kako bi prehranila svoju dvogodišnju ćerkicu, počinje da radi kao čistačica. Serija rasvetljava život siromašnih u Americi, kao i teškoće s kojima se suočavaju samohrane majke u pokušajima da ostvare svoja prava.

