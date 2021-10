TO JE BIO STRES ZA MOJU PORODICU, JOŠ NISAM SKROZ IZAŠLA IZ TOGA: Srpska glumica iskreno o zdravstvenom problemu koji je muči

Glumica Anja Mit je otkrila nedavno da ima insulinsku rezistenciju, kao i da je njena porodica teško podnela pojedine natpise o tome da je njen zdravstveni problem zapravo veći nego što zaista jeste.

foto: Damir Dervišagić

- Ja sam to ispričala da bih podelila to svoje iskustvo. Rekla sam da insulinska rezistencija nije bolest već stanje iz kojeg možete da izađete. Ako ga ne lečite to je pred dijabetes, ali naravno ne mora da bude ako se hranite dobro i ako trenirate, onda je u medijima izašlo da ja imam opaku bolest, što je istresiralo moju porodicu, tako da ne bih stvarno to komentarisala jer mislim da je neumesno. Dobro sam i nemam nikakvu opaku bolest - rekla je Anja u emisji.

Glumica je zatim objasnila da je glavni simptom koji je osećala bio umor.

- Ja sam od simptoma imala samo to da nemam svoju ludačku energiju u smislu da mogu da radim 18 sati, da se malo brže umaram i da mi neke stvari smetaju, osećala sam da to nisam ja i onda sam se testirala i videla da imam, ali hvala bogu bolje mi je. Nisam skroz izašla iz toga, ali dobro sam - rekla je naša glumica.

foto: Printscreen

(Kurir.rs/A.M./Grand news)

Bonus video:

00:14 CECIN DEČKO OBJAVIO DELIĆ ATMOSFERE IZ NOĆNOG PROVODA! Bogdana Srejovića je OVA PESMA podsetila na Ražnatovićevu, odmah sve SNIMIO