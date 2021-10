U MARTU SU MI OTKRILI BOLEST I SVE SE POTPUNO PROMENILO: Anja Mit iskreno o zdravlju i apelovala na žene da OBAVEZNO urade ovo

Glumica Anja Mit, počela je da radi intezivno na sebi, kada je nedavno saznala da boluje od bolesti koja je vrlo česta u modernom vremenu.

foto: Printscreen

Naime, zdravlje Anje Mit, zbog ubrzanog tempa života i nepravilne ishrane, narušeno je i dovelo je do toga da glumica razvije insulinsku rezistenciju.

Međutim, kada je saznala da ima ovo stanje, ona je odlučila da navike promeni iz korena i prevaziđe svaku prepreku.

foto: Printskrin/Instagram

- Do skoro sam izbegavala treninge, do marta, a onda sam saznala da imam insulinsku rezistenciju. Srećna sam što sam na vreme otkrila. To se rešava zdravom ishranom i treninzima. Baš sam nedavno dobila rezultate koji su bolji nego pre sedam meseci. Apelujem na sve devojke da se tesiraju, ovaj problem ne bi trebalo da se zanemari - rekla je glumica u emisiji "Premijera" .

