SUROVI SMO JEDNO PREMA DRUGOM: Jelena Đokić iskreno o velikoj ULOZI, mužu GLUMCU i otkrila kako vaspitava DECU

Dramska umetnica Jelena Đokić kaže da će njena deca tokom odrastanja imati uspone i padove i da je to proces kroz koji moraju da prođu, ali da će ona uvek biti tu u slučaju da se, kako naglašava, "skrše".

Psihološki triler "Crna svadba" privukao je pažnju gledalaca, a specifičan naziv došao je od starog vlaškog obreda u kojem prilikom smrti mladog muškarca koji je godištem stasao za ženidbu, on biva sahranjen u svadbenom odelu, a ispraća ga verenica ili neka druga devojka odevena u venčanicu.

Jednu od glavnih uloga ima šarmatna dramska umetnica Jelena Đokić, koja igra brižnu majku Natašu, koja se suočava sa brojnim izazovima. Na pitanje koliko je sebe pronašla u ovoj ulozi, Jelena kaže:

- Uvek sam to ja. Uvek je to moja duša. Uvek je to moj miris, krv i glas. Moj alat je moje telo i biće. Bilo mi je veoma značajno da verujem kostimografu, Kristini Kostić, koja je napravila Natašinu spoljašnjost. To je nešto što će me odaljiti od sebe, ali sam na kraju uvek ja u potpuno nepoznatim okolnostima.

Bilo da je reč o seriji ili privatnom životu, izazovi roditeljstva su veliki, s čim se slaže i Jelena, koja sa kolegom Svetorzarom Cvetkoviće ima ćerku Klaru i sina Luku.

- Apsolutno da jeste. Ali kada kreneš o tome da razmišljaš upadneš u ozbiljan čvor straha koji donekle može biti paralizujući jer nemaš nikakvu kontrolu. Zato je veoma važno to poverenje koje izgradite. Na tome ja plasiram svoje roditeljstvo. Mojoj deci su greške dozvoljene. Trenutno je ćerka u puberte, te se tu malo pojavljuju problemi. Odnosno veći su izazovi za roditelja. Negde smatram da mora sama kroz to da prođe i da zna da ću uvek biti tu uz nju kada se “skrši”. Ja ne želim da se moja ćerka “skrši”, ali smatram da isto jedan od procesa odrastanja kada dete ima uspone i padove. Pričam joj svoje primere i primere svojih bližnjih. Ali mora da se pazi - iskrena je glumica.

Jelena je u karijeri odigrala veliki broj uloga gde je tumačila majke, a na pitanje da li joj je lakše kada igra nešto što joj je privatno blisko, odgovara:

- Imate razne supruge, kao što imate razne majke. Nije to nešto što te determiniše odmah da znaš šta je... Uvek su to neki drugačiji problemi. “Crna svadba” je takav žanr, zato što te u startu onemogući. Ništa više ne zavisi od tebe.

Uloga u "Crnoj svadbi" se razliku od onih koje je do sada igrala, što je za Jelenu veliki izazov.

- Veliko je zadovoljstvo kada vas reditelj pozove i želi da baš vi igrate tu ulogu. Znači nije bio nikakav kasting. Uđeš pun poverene i bezrezervno se daš. A naravno da je glumačko zadovoljstvo imati ovako kompleksnu ulogu kao što je Nataša Janković. Nekako smo Nemanja i ja zajedno, a onda u mešanju energije sa partnerima zajedno nju stovorili, pa ćemo videti - naglasila je ona.

Jelena je neko ko veoma pažljivo bira uloge na TV, filmu i u pozorištu. Kada igra u pozorištu rekacije publike možete odmah da vidi, dok na filmu i seriji čeka da provo ostvarenje bude prikazano.

- Razlika je baš u očekivanju, povratnoj informaciji koju dobijate. U pozorištu rezultat imate odmah i nekako ne prestaje jer se predstave igraju iznova. što s etiče filma i serija, njihova snimanja traju jedno vreme i posle zaboravite, jer one nekako žive svoj život, nezavisno od vas. Ne moram da znam hoće li biti uspešno ili neće biti. Znam kako je meni bilo dok smo radili. Želim produkcijskoj kući da ova serija ima veliki uspeh, kako bi se možda radio nastavak ili neki drugi projekat - kaže Jelena.

S obzirom na to da je Jelenin suprug glumac Svetozar Cvetković, pitali smo dramsku umetnicu da li su kritičari jedno prema drugom.

- Jesmo. Dosta smo surovi jedno ka drugom. Ali uvek su to zaista konstruktivne kritike kada se dogodi i to nešto što možeš da iskoristiš i promeniš - naglasila je ona.

Ranije su Svetoraza pitali koliko se sa suprugom savetuje o poslu, glumac je dao sebi svojstven odgovor:

- Muci Draškić, nekadašnji dugogodišnji upravnik Ateljea, govorio je: Kad uđeš u pozorište, na ulazu svoj kaput koji nosiš ostaviš i sve što nosiš sa njim i na njemu. Dobar savet koga se pridržavam. S druge strane, u svojim lucidnim trenucima Ljuba Tadić bi mi rekao - Drugić, postoje mnogo lepše stvari u životu nego što je pozorište! I ja sam se usudio da mu poverujem, to je moj odgovor na vaše pitanje.

