MORALA SAM DA PONAVLJAM SCENU ZBOG NJEGA! Glumica otkrila šta se dešavalo iza kadra serije Crna svadba NIKOLA KOJO JE OMEO

Psihološki triler "Crna svadba" je serija koja je oduševila publiku na 27. Filmskom festivalu u Sarajevu. Kreatori ovog dela su scenarista Strahinja Madžarević i reditelj Nemanja Ćipranić.

Lik inspektorke Krivošije tumači glumica Monika Romić, koja je u dahu pročitala scenario.

- Očekivala sam pozitivne reakcije čim sam počela da čitam scenario. Dobila sam deset epizoda odjednom da pročitam. Planirala sam prvo veče da pročitam dve, eventualno tri ako stignem. Na kraju sam sve pročitala, jer nisam mogla da izdržim. Vuklo me je da čitam još i saznam da će biti dalje - rekla je Romićeva u "Redakciji".

foto: Kurir Televizija

Za scenario, glumica kaže da je vrlo vešto i detaljno napisan.

- Znala sam da će proizvod biti dobar. Premašio je i scenario. Radujem se svim budućim epizodama - istakla je glumica

Nikola Kojo se u seriji našao u ulozi inspektora Tomića. - Tomić je pre svega jedan opasno zatvoren tip, stereotip policajca. Ja sam se trudio da ga branim, i da nađem koren tog "zla" koje on nosi u sebi, kao i nedela. Kompleksan je lik - objasnio je Kojo karakteristike lika kojeg tumači.

Glumica se na snimanju kako tvrdi odlično zabavlja i ne oseća koliko je vremena prošlo. Njen partner u seriji je pored ostalih i glumac Nikola Kojo koji ima ulogu inspektora Tomića.

- Na snimanju je bilo jako dobro, potpuno sam bila sigurna u rad. Nemanja je vrlo zahtevan i detaljan reditelj. Čim vidite da je to tako, znate da imate pravog profesionalca pored sebe. Imala sam puno poverenje. Snimala sam sa Nikolom Kojem najviše, jer tumačimo inspektore. Nikola je zahtevan partner, i to je dobro jer me tera na viši stepen koncentracije. Kada sam snimala prvi dan sa Nikolom, a kako sam zaljubljenik u posao, zagledala sam se u Nikolu kako glumi, proučavala sam ga. Fascinira me sve što pravimo. Usred mog kadra sam se zagledala, a reditelj me je pitao zašto nisam počela. Morali smo da ponovimo scenu - ispričala je anegdotu i utiske sa snimanja glumica.

foto: Kurir Televizija

Glumac Nikola Kojo pogledao je scene koje mnogima deluju brutalno.

- Video sam scene koje deluju brutalno. Ne može se pokazati prokletstvo rata bez ratnih scena i krvi. Ne može se pokazati ni u ovom filmu versko ludilo, zatucanost ili obredi bez posledica koje one prouzrukuju. Po mom ukusu mislim da nije prebrutalno - rekao je glumac.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:08 ANDRIJA MILOŠEVIĆ O ŽIVOTU: Majka je skupljala novac šest meseci da bi mi kupila duksericu, čuvao sam ovce