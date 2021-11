DEVOJKA ANDRIJE MILOŠEVIĆA OVOGA SE NE ODRIČE U TRUDNOĆI: Ovakve stvari uvek dolaze u obzir, a dobro je za bebu

Od kada se u javnosti pojavila vest da glumac Andrija Milošević sa svojom dugodišnjom devojkom i koleginicom Aleksandrom Tomić Đeđom čeka prvo dete, par ne krije da je srećan. Iako o tome nisu pričali na sva zvona dok ne prođu prvi meseci trudnoće, za srećne vesti se saznalo.

Kako im je ovo bila dugogodišnja želja, Andrija i Aleksandra, iako su veliki ljubitelji putovanja nisu želeli da se otisnu u ovu avanturu dok nisu dobili zeleno svetlo od doktora. Što se i dogodilo na poslednjem ultrazvuku. Ipak, kako Aleksandri ne bi taško pao put izabrali su destinaciju koja nije daleko. Andrija je, kako saznajemo, trudnu devojku iznenadio putovanjem u Budimpeštu.

- Đeđa se oseća sjajno u trudnoći, tako da joj nije problem ni da glumi, a još manje da putuje. Ona je veliki avanturista, obožava prirodu i zato je uvek za akciju. Kako još nije zagazila duboko u trudnoću, koristi svaki slobodan trenutak da šeta, bude napolju i uživa u lepom vremenu. Upravo zato je i pristala da sa Andrijom otputuje u Mađarsku, koja nije daleko, pa joj neće biti naporno. Tamo su proveli par prelepih dana, te im je stvarno bilo žao kada su morali da se vrate za Srbiju gde ih čekaju obaveze - ističe izvor blizak poznatom glumcu i dodaje

- Andrija je jako brižan prema Đeđi i ispunjava joj sve želje. Mnogo je lepo kada vidite koliko neguju poštovanje i ljubav i posle toliko godina zajedničkog života. Vest da će postati roditelji samo je dodatno učvrstila njihovu ljubav, te su od tada bukvalno na sedmom nebu i jedva čekaju novo poglavlje. Zato i koriste svaki trenutak da uživaju u zajedničkom vremenu i ne žele da se opterećuju bilo čime. Upravo je putovanje u Budimpeštu bio pravi ventil koji im je trebao i nakon pokretanja nove sezone u Teatru na Brdu, gde su se odmorili i konačno malo posvetili jedno drugom.

Da su istinski uživali u pomenutom izletu pokazali su i Andrija i Aleksandra na svojim Instagram profilima, uz zanimljive fotografije. Dok je Milošević u njemu poznatu maniru izbacio šaljive fotografije i svoje selfije, Đeđa je s druge strane pokazala da su obišli većinu važnih delova Budimpešte, te uživali u panoramskom razgledanju grada, ali i ukusnoj mađarskoj hrani. Ujedno je podelila i svoju fotografiju na kojoj joj se po prvi put vidi i nazire trudnički stomačić ispod jakne, i tako oduševila svoje pratioce koji su joj poručili da izgleda prelepo.

Podsetimo, Andrija je u jednom od ranijih intervjua otvoreno govorio o tome koliko jedva čeka da se ostvari u ulozi oca.

- Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi - rekao je jednom prilikom Milošević.

Andrija je pre nedelju dana po prvi put kratko prokomentarisao srećne vesti, te poručio da su jako euforični i da će kada se Đeđa porodi o tome više pričati.

- Mnogo sam radostan zbog srećnih vesti. Mi to ne krijemo. Doći će vreme kada ćemo o tome javno pričati. Euforija je velika. Hvala svim ljudima na čestitkama, dobili smo ih na gomile. Biće prilike o svemu razgovarati u javnosti - rekao je glumac.

kurir.rs/blic

