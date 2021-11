ŠOK TRANSFORMACIJA VILA SMITA: Glumac nedavno IZNENADIO priznanjem o svom braku, a sada se svi pitaju ŠTA MU SE DESILO?! (FOTO)

Slavni holivudski glumac Vil Smit iznenadio je sve svojim novim izgledom kada se pojavio u emisiji "The one show".

Smit je nedavno proslavio 53. rođendan, a da ipak želi da prkosi svojim godinama, mišljenje je brojnih korisnika mreža, budući da je svojim pojavljivanjem u emisiji "The one show" pokrenuo lavinu komentara na konto svog fizičkog izgleda, a najviše lica, prenosi "The Sun".

foto: Printscreen/Youtube/ CTV Comedy Channel

Glumac se u program uključio i transformacijom šokirao sve, a mnogi su komentarisali da izgleda dosta mladoliko, te da podseća na Vila sa početka karijere.

Da li se glumac prepustio čarima estetske hirurgije, ili je u pitanju nešto drugo, ostaje da saznamo.

Podsetimo, glumac je nedavno otovorio je dušu u intervjuu sa Oprom Vinfri i iskreno govorio o svojoj upotrebi droge tokom bračnih problema sa suprugom, Džejdom Pinket Smit (50), sa kojom je u braku 24 godine.

foto: Printscreen/Youtube/ CTV Comedy Channel

Kurir.rs/A.A./The Sun

Bonus video:

06:39 BOMBA ZA IMUNITET: Gastroenterolog dr Perišić otkrio koje su namirnice najbogatije vitaminom C