FILM O PORODICI GUČI STIGAO U SRBIJU: Zgodni Beograđanin glumi uz Ledi Gagu i Ala Paćina

Film "Gučijevi", inspirisan šokantnom istinitom pričom o porodičnom carstvu iza kojeg se krije italijanska modna kuća "Guči", stigao je u naše bioskope, a u njemu jednu od uloga igra i rođeni Beograđanin Aleksandar Eger.

Njegovo lice znalo je svako dete i tinejdžer tokom devedesetih jer je krasilo omot "kinder" čokolade. Otac mu je Italijan, majka Srpkinja, a pre nekoliko godina otišao je u Italiju s porodicom, gde je izradio uspešnu karijeru modela.

- Već sa šest-sedam godina zainteresovao sam se za umetnost, pa sam s drugarima iz kraja snimao kratke filmove i skečeve. Oduvek me je zanimala kamera, ali kad sam otišao u Komo, gde sam živeo do sedamnaeste godine, počeo sam da glumim. Imao sam 13 godina kad sam se pojavio u reklami koja mi je donela ulogu u seriji "The Band", koja je bila popularna u Italiji. Roditelji nikad nisu uzimali za ozbiljno moju nameru da se bavim glumom, pa čak ni onda kad su nam paparaci visili ispred kuće.

Zato sam rešio da se odselim od njih i nastavim da se bavim onim što me privlači - otkrio je ranije za Kurir Aleksandar. On je imao prilike da upozna Baraka Obamu i da se druži s Madonom i Nikol Kidman, a nedavno mu se ispunila želja da bude na naslovnoj strani srpskog izdanja "Mens helta".

U filmu kroz tri decenije ljubavi, izdaje, dekadencije, osvete i na kraju ubistva vidimo šta ime znači, koliko vredi i dokle će porodica ići radi kontrole. U glavnim ulogama su Ledi Gaga, Adam Drajver, Džeremi Ajrons, Al Paćino, Džared Leto, Salma Hajek i Džek Hjuston.

