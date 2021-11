PREMINUO ČUVENI KOMPOZITOR STIVEN SONDHAJM: Njegovu muziku znate iz ovog kultnog filma

Brodvejska legenda Stiven Sondhajm preminuo je u petak u svojoj kući u Roksburiju, u Konektikatu. Imao je 91. godinu.

Vest o smrti legendarnog tekstopisca čije je delo "West Side Story" (Priča sa zapadne strane), objavio je F. Ričard Papas koji je izjavio kako je smrt bila iznenadna, objavio je New York Times. Papas je izjavio da je Sondhajm dan pre proslavio Dan zahvalnosti.

Smatran je najvećim kompozitorom i tekstopiscem 20. stoleća, Sondhajm je radio na legendarnim predstavama kao što su "Company" (1970), "Follies" (1971), "A Little Night Music" (1973), "Pacific Overtures" (1976), "Sweeney Todd" (1979), "Merrily We Roll Along" (1981), "Sunday in the Park With George" (1984) i "Into the Woods" (1987).

U karijeri dugoj više od 60 godina, Sondhajm je nagrađen Oskarom, Pulicerovom nagradom, dobio je i sedam Gremija i osam Tonija.

Sondhajm je dobio nagradu Tony za najbolji mjuzikl za komediju "Smešna stvar dogodila se na putu do Foruma" iz 1962., koja se prikazivala više od dve godine.

Iako su njegove pesme snimili mnogi, od Sinatre do Madone i Meril Strip, i sam Sondhajm je govorio da nikada nije bio popularan. Istovremeno, bio je veoma uticajan, šireći ideju o tome kako mjuzikl treba da izgleda. Kritičar "Tajma" Ričard Korlis nazvao je Sondhajma "institucijom" i " definišući muzički glas njegove i generacija koje su usledile".

Rođen je 22. marta 1930. godine u Njujork Sitiju. On je 2015. godine dobio Predsedničku medalju za slobodu, najvišu nagradom za civile, a dodelio je tadašnji predsednik SAD, Barak Obama.

(Kurir.rs/A.M.)

