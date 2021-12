KRIJE OPERACIJE KAO ZMIJA NOGE, ALI SVE SE VIDI! Plastični hirurg otkrio šta je sve sređivala na sebi i koliko je to PARA! FOTO

Madona je od 1982. godine do 2021. godine imala više estetskih zahvata i tretmana sa ciljem da "produži" mladost i nekako se takmiči sa novim muzičkim nadama.

foto: Profimedia

Najveća promena na licu pevačice dogodila se 2010. godine. Međutim, još 1990. godine imala je prvi fejslifting.

foto: Profimedia

Dr Geri Linkov, plastični hirurg koji se specijalista za lice, u dvadesetominutnom video-klipu na Jutjubu objasnio je šta je sve Madona radila tokom godina i koliko je sve otprilike koštalo.

foto: Profimedia

Madona koja je kročila na muzičku scenu 1982. godine, već 1990. imala je prvi veći esteski zahvat. Plastični hirurg je primetio da joj je čelo znatno više nego ranije. Kako je objasnio u pitanju je procedura podizanja obrva, a samim tim se obavlja zahvat kojim se podiže koža čeonog dela glave.

foto: Profimedia

Već 1995. godine dogodio se prvi fejslifting. Potom pet godina kasnije, pa sve do 2010. godine Madona je radila prve verzija onoga što su danas poznati kao fileri, ali početkom milenijuma jedini filer koji je dozvoljen je kolagen filer.

foto: Profimedia

Međutim, stvari se ozbiljnije menjaju od 2010. godine kada je pevačica već radila danas veoma popularne filere koji su joj napravili "pufnastiji" oblik lica.

foto: Profimedia

Geri Linkov ističe da je drastična promena 2020. godine posledica još jednog fejsliftinga, koji su pratili još dva fejsliftinga i sređivanje kapaka i podočnjaka, a u kombinaciji sa prethodno rađenim filerima doveli su do jako čudnog oblika lica.

foto: Profimedia

Prema njegovoj proceni Madona je od 1982. godine do danas radila tri fejsliftinga, tri puta je podizala obrve, dva puta kapke, mnogo puta ubrizgani fileri i možda su tokom godina rađeni implanti na vilici i uklanjanje viška masti.

foto: Printscreen/Instagram

Kako objašnjava jedan fejslifting košta od 10.000 do 50.000 dolara, podizanje obrva od 5.000 do 30.000 dolara, kapci i podočnjaci od 10.000 do 30.000 dolara, fileri od 500 do 1.500 dolara po jednom tretmanu, a najverovatnije da je imala najmanje 30 ubrizgavanja tokom godina. Procena je da je potrošeno najmanje 215.000 dolara na operacije bez ostalih tretmana za podmlađivanje kože.

(Kurir.rs/A.M.)

