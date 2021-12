OVO JE SIN IVANE ŽIGON I 11 GODINA MLAĐEG MONAHA GRIGORIJA: Ime su mu dala po čuvenom DEDI, a svi komentarišu JEDNO (FOTO)

Glumica Ivana Žigon se na Vidovdan 2006. godine udala za 11 godina mlađeg bivšeg monaha Grigorija Brkovića, koji je zbog nje napustio monaški život. Dobili su sina Stevu, ali su se Ivana i Grigorije 2011. godine ipak razveli.

Sin Ivane Žigon, Stevo, dobio je ime po glumičinom ocu, legendarnom glumcu, a sa majkom ima poseban odnos, koji neguju. Iako je uvek mlad, te nema ni 15 godina, prema Ivaninim rečima, vrlo je jaka ličnost i oštouman. Mnogi su primetili da i te kako liči na majku, te da je njena slika i prilika.

- Bilo mi je mnogo lakše dok sam mu pevala uspavanke, slušao ih je bez pogovora. Sad o tome mogu samo da sanjam. Stefan Stevo je neverovatno duhovit i nesnosno tvrdoglav, ali mu sve oprostim kad ga vidim da čita. Napunio je 14 godina i voli da mi odgovori poslovicom, jer zna da će me to razoružati i da ću ga posle takve oštroumnosti pustiti da sa svojim društvom igra igrice i do tri ujutru, što mi naravno ne služi na čast. Ponekad mi se zavrti u glavi kad me okrene oko svog malog prsta, ali se malo utešim kad se setim svog detinjstva. Recimo, kad sam direktorku škole koju sam pohađala ubedila da uruči pehar timu koji je izgubio, jer sam bila zaljubljena u njihovog kapitena. Sad se zatvorio krug i sad ja moram na svojoj koži da istrpim taj žigonovski jak personaliti - rekla je Ivana svojevremeno za "Gloriju" .

Iako se rastala od bivšeg supruga, 11 godina mlađeg Grigorija Brkovića, Ivana je ostala u dobrim odnosima sa njim, zarad sina, te kako je tada rekla, i dalje su porodica.

- Iako smo se Grigorije i ja rastali pre nekoliko godina, mi smo, zahvaljujući sinu, i dalje porodica. Griša je sve bolji otac. Sada ima svoj teniski klub u Vinči i Stevo tamo uživa sa puno omladine. U svemu čemu ga je otac naučio, od fudbala do šaha, Stevo je perfektan. Polako se navikavam na ulogu majke iz drugog plana, tata je u ovim godinama najvažniji - dodala je glumica.

