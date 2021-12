ISPOVEST ZVEZDE SERIJE VINOVA LOZA Milica Zarić o privatnom životu: Teško je očuvati porodicu, morate da se odreknete NEKIH STVARI

Glumica Milica Zarić je otkrila da je biti roditelj najlepši, ali i najteži posao na svetu i da se tome mora posvetiti dok deca ne postanu punoletna.

Glumicu Milicu Zarić, posle serije “Tajne vinove loze”, ljubitelji serija imaju prilike da gledaju u “Besi”, kao suprugu Petrita Kocija. Iako je do sada uglavnom igrala u serijama sa melodramskim momentima, „Besa“ je za nju veliki izazov.

- I u ovoj seriji imam tu melodramsku liniju, pošto igram suprugu Petrita Kocija, Veru. Ona je van tog sveta kriminala. Ali pošto je on policajac, inspektor, ona pokušava da taj svet razume, da ga podrži u njegovom poslu, da shvati šta to znači biti žena jednog inspektora. To je sveobuhvatna uloga u tom braku. Tako da mi je bilo vrlo inspirativno i interesantno - kaže za “Blic” Milica Zarić.

foto: Kurir Televizija

S obzirom na to da se “Besa” bavi kriminalom, a da se u drugoj sezoni bavi očuvanjem porodice, pitali smo Milicu koliko je danas teško uspeti u tome.

- Jako je teško očuvati porodicu u sadašnjem vremenu. Sve vam diktira taj brzi tempo života, obaveze. Ako hoćete da budete profesionalac u svom poslu, ma šta god da radite, vi morate da provodite sate i sate na poslu. A onda to vam ostavlja malo vremena za bilo šta drugo. To je veliki izazov. Čovek mora da se odrekne nekih stvari u karijeri i jako je teško to uskladiti. Ali je moguće, naravno - smatra ona.

Glumica je sa suprugom Predragom Milutinovićem ima dvoje dece Aleksandra i Anu, uspešno je uskladila privatne i poslovne obaveze. No, priznaje da je velik izazov biti danas roditelj.

- Kada pravite decu, morate da budete svesni činjenice da ste odgovorni za njih. Od kada ih napravite, rodite, pa do trenutka dok se oni ne osamostale. Biti roditelj je ogromna odgovornost. Najlepši, ali i najteži posao na svetu. Čovek mora tome da se posveti i za to mora da nađe vremena. To je neki prioritet koji se ne dovodi u pitanje - iskrena je ona.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/Blic/M.M.

Bonus video:

09:21 NE ZANIMA ME POPULARNOST! Popularna glumica čezne za izazovom: TEK ME ČEKA ŽIVOTNA ULOGA!