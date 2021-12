SRPSKO SELO POSTALO ZVEZDA FILMA: Strani horor kompletno snimljen u Srbiji, a premijera 2022. na velikom filmskom festivalu

Horor triler "You Won't Be Alone" ("Nećeš biti sama") reditelja i scenariste Gorana Stolevskog kompletno je snimljen u Srbiji, a postao je deo glavne selekcije Filmskog festivala Sandens 2022, gde će se održati i svetska premijera 28. januara.

Ovo ostvarenje snimljeno je u izolovanom planinskom selu Pokrevenik, koje se nalazi na 700 metara nadmorske visine na Staroj planini, a jedinstveno je po svojim kamenim kućama i kamenim krovovima. Svi stanovnici, zajedno sa predsednikom sela Slavkom Kostadinovićem, pomagali su filmskoj ekipi svakog dana od ranog jutra, dozvoljavajući joj da za snimanje koristi njihove kuće, štale, livade i šume, tako da su gostoprimstvo i toplina tih ljudi bili veoma značajni za rad na ovom filmu.

- Razmotrili smo preko 100 sela u Srbiji i odlučili se za Pokrevenik. To je izuzetno mesto, sa očuvanim starim kućama i prelepom prirodom. Imali smo sreću da sarađujemo sa predsednikom sela, gospodinom Kostadinovićem, kao i sa porodicama koje žive u Pokreveniku, a naš cilj je bio da uvek imamo ekološki pristup i da film ostavi što je manje moguće svojih otisaka - kaže Džonatan Ingliš iz "Balkanik medije".

foto: Damir Dervišagić

Tokom pripreme i snimanja filma ekipa je oko pet meseci radila i živela oko Pokrevenika. Veliki deo budžeta za snimanje potrošen je u toj oblasti i, u znak zahvalnosti za svu velikodušnost ljudi koji tamo žive, produkcija je renovirala kuće i štale, koje su bile stare i ruinirane, kao i staru zgradu ambulante i pristupni put ka selu. Film je sniman na još nekoliko lokacija na Staroj planini, kao što su reke Pakleštica i Visočica, vodopad Tupavica, a značajna scena snimljena je u Petničkoj pećini kod Valjeva. U filmu glume Numi Rapas, Anamarija Marinka, Alis Englert, Karloto Kota, Feliks Maritaud i Sara Klimoska, ali i srpski glumci Dobrila Stojnić, Đorđe Mišina i Đorđe Živadinović Grgur.

foto: Slavic Artist Managment

Kurir.rs

Bonus video:

04:05 Saša Matić i Jelena Rozga o duetu koji je pisala Marina Tucaković