OD SERIJE MI ZAVISI PROŠIRENJE PORODICE! Mladi glumac iskreno o KARIJERI i najdražima: Ne zna se ko je tu LUĐI!

Glumac Stevan Piale progovorio je o nastavku snimanja serije "Igre sudbine", zbog čega su neke njegove kolege napustile projekat, a on priznaje da je imao jedan zahtev.

U seriji glumac, igra, peva i svira na gitari sa koleginicom Tašanom Đorđević Adamović.

foto: Damir Dervišagić

- Ranije sam imao priliku da pevam “Devojko mala“ u predstavi “Ljubav i moda”, ali tu sam se prilično mučio jer je numera išla na matricu i morao sam da kombinujem sa koreografijom koja nije bila nimalo laka. Inače, godinama sviram i pevam za društvo, ali niko me do sada nije ozbiljno zvao da držim atmosferu. Znači, prvi put to radim profesionalno, ali sam zadovoljan kako je sve ispalo. Ozbiljno smo radili na projektu. Prihvatio sam poziv zbog fantastičnog teksta ali i zato što sam znao da ću morati da usavršim i pevanje i sviranje - priča glumac.

Počeli ste sa pripremama na predstavi, kada ste završili snimanje druge sezone serije “Igra sudbine”...

- Posle dve godine snimanja serije, imao sam dva meseca pauze i ovaj projekat je baš tada upao. Iako sam sebi rekao: “Zašto to sebi radiš? Lezi i odmori se malo”, ipak sam odlučio da nastavim sa radom, ovog puta, na predstavi. Projekat je toliko bio privlačan da sam morao da ga prihvatim.

Znači li to da ste radoholik?

- Jesam. Kada su prilike dobre i voliš nešto da radiš, između toga i spavanja ću uvek da izaberem rad. Još kao malom mi je uvek bilo žao dugo da spavam pa sam navijao sat već u 08.00 h da ustanem i nečim se bavim.

Počelo je snimanje nove sezone telenovele “Igra sudbine”...

- Jeste, čim sam pročitao prvih nekoliko strana scenarija, prvih par epizoda, bio sam zadovoljan materijalom.

foto: Printscreen/Instagram

Neke vaše kolege su napustile projekat. Da li ste se i vi premišljali da isto učinite?

- Svako ima svoje razloge. Neko je otišao zbog drugih ponuda, ali nisam ulazio u to, niti znam prave razloge. Ja se nisam ni trenutka premišljao jer je to ipak ekipa sa kojom sam već dve i po godine zajedno. Saživeo sam se sa njima i nikako ne bih bio ja taj koji kvari žurku. Jedino sam zamolio scenaristu Žarka Jokanovića da, ako može, moje pojavljivanje u novim serijama bar malo skrati, da bih imao više vremena za porodicu Unu i Rosu. Nedostaje mi vreme sa mojim devojkama.

Šta će se dešavati sa Lukom Kanačkim?

- Svašta. Biće mnoga iznenađenja. I pre nego što mi je dao tekst, meni je Žarko najavljivao neke stvari. Ali dok sam čitao scenario za nove epizode, baš sam bio prijatno iznenađen i zadovoljan.

Da li ćete ove godine biti Rosin Deda Mraz?

- Naravno da hoću. Rosa je bila dobra ove godine ali već sada pokazuje karakter koji liči na Unin i moj. Ne zna se ko je tu luđi. Kada je dobra onda je to prava žurka, a kada joj nešto nije po volji, tu onda nastaje panika (smeh).

Razmišljate li o proširenju porodice?

- Postoje neke želje, ali treba to uklopiti sa serijom. Ne bih voleo da opet njih troje budu bez mene dok ja snimam. Želeo bih da se to ipak dogodi kada završim sa snimanjem serije.

Već trinaest godina ste prisutni na malim ekranima, od serije “Selo gori, a baba se češlja”. Da li je sledeći korak film ?

- Da i to mi jeste najveća želja. I sada sam imao nekih intencija da to bude, ali nisam mogao da se uklopim.

foto: Printscreen/Instagram

(Kurir.rs/Blic)

