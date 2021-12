MILICI TREBA DATI PROSTORA U GLUMI: Zlatan Vidović uporedio je s Šer i Ledi Gagom i otkrio da li će biti nastavka PEVAČICE!

Banjalučki glumac Zlatan Vidović obeležio je godinu za nama. Popularnost kod publike donele su mu uloge u filmu "Dara iz Jasenovca", u kome glumi glavnu mušku ulogu, Mileta Ilića, oca male Dare, i seriji "Pevačica", gde tumači bivšeg policajca, a sada detektiva u skromnoj privatnoj agenciji. Za Kurir Zlatan otkriva šta ga čeka u 2022. i da li planira da se preseli u Beograd.

Da li ste zadovoljni godinom koja se polako privodi kraju?

- Godina 2021. je bila baš produktivna i uspešna za mene. Uradio sam neke stvari za koje nisam verovao da ću imati prilike. Poslovi su došli u jednom naletu.

foto: Promo

Čime ste najzadovoljniji?

- Drago mi je što sam se oprobao u raznim žanrovima, od "Pevačice", koja je krimi-drama, pa do "Lihvara". Snimao sam tri nova filma: "Usekovanje", "Auto-put" i "Oluju". Bilo je mnogo posla i nadam se da će 2022. proći u podjednako dobrim scenarijima i različitim ulogama.

Godina 2021. vam je počela na Festu. Da li ćete opet biti gost festivala?

- Mislim da će "Usekovanje" Siniše Cvetića i "Auto-put" Nine Ognjanović biti prikazani naredne godine festivalu.

foto: Nikola Anđić

Kakve su vaše uloge?

- Imao sam priliku da sarađujem s mladim rediteljima Sinišom i Ninom koji završavaju studije. Srećan sam što me mladi i talentovani ljudi zovu da sarađujemo jer od njih mogu najviše da naučim i dobijem više pozitivne energije. Na "Auto-putu" sam radio sa Svetozarom Cvetkovićem i Evom Ras, a na "Usekovanju" sa Aleksandrom Đuricom i Bojanom Žirovićem. To jesu umetnički i art filmovi, ali se nadam da će imati širu publiku.

foto: ATA images

O čemu ste izvan snimanja razgovarali sa Cvetkovićem?

- Cvele je sinomnim eks-ju kinematografije. Bilo je zanimljivo slušati njegove priče o radu na predstavama Ljubiše Ristića i kako su putovali po Americi i imali turneje. U toj ekipi su bili i Rade Šerbedžija, a igrao je i Džoni Štulić u nekim predstavama. Za mladog glumca, koji nema toliko iskustva, važno je imati takvog partnera u filmu i gledati i učiti kako on pristupa glumi pred kamerama.

Šta su vam donele TV serije?

- Širu popularnost i kako da se nosim s tim. "Pevačica" je bila veliki hit i radujem se snimanju druge sezone koje počinjemo u aprilu.

Da li se očekuje da serija nastavi u žanru supernatural?

- Očekujte neočekivano. Predrag Gaga Antonijević nije hteo odmah publiku da napadne tim mističnim pričama, već da ih kroz milje turbo-folka i kriminala polako otkrivamo, kao što je svet vlaške magije. Mislim da će biti najmanje tri sezone. Vidim da je publika veoma zainteresovana za te teme, jer je serija "Crna svadba" doživela velike uspeh.

foto: Branimir Milovanović i Irena Canić

Najviše polemike što se tiče "Pevačice" izazvala je uloga Milice Pavlović i njena "loša" gluma?

- Nije problem što je ona pevačica. Trenutno je aktuelan film "Gučijevi", imamo Ledi Gagu, koja je ranije glumila s Bredlijem Kuperom, primer je Šer, dobitnica Oskara za glumu, a naša dva posla su veoma bliske profesije. Imamo glumce koji su pevači, kao Don Džons. Gluma i muzika su povezani. Milici treba dati prostor. Ona je veliki radnik. Gluma je posao koji se kreće iz prve brzine, pa tako radimo i mi s većim radnim stažom od njenog.

Planirati li selidbu za Beograd?

- Razmišljam. Teška je to odluka. U Banjaluci sam već deset godina član Narodnog pozorišta i tamo mi je ćerka. Porodica me veže za taj grad, ali posao me vezuje za Beograd. Neminovno je da me i to čeka u bliskoj budućnosti. Iduće godine radim tri serije. Nerealno je da živim u Banjaluci, a ne napušta mi se pozorište. U pozorištu sam sazreo kao glumac.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Da li ste danas u Banjaluci zvezda?

- Nema toga u Banjaluci, kao ni u Sarajevu. Ti gradovi nose neki komšijski manirizam. Ljudi me prepoznaju na ulici, ali me niko ne doživljava kao zvezdu i da sam nešto posebno. O mojim ulogama se priča, kao što bi ja pričao s molerom kako je okrečio tvoj stan. U našem poslu svako ima pravo da te kritikuje i savetuje, jer je to javni posao. Svestan sam toga. U Banjaluci je ovo sjajno prihvaćeno, ali ne s nekim idolopoklonstvom, već s poštovanjem. Ljudima je drago što je neko postigao uspeh.

Koje su vaše novogodišnje želje?

- Samo zdravlje. Zvuči kao floskula. Međutim, nekoliko puta sam zbog toga bio sprečen da radim. Zdravlje je temelj koji je svakom čoveku potreban da bi radio i napredovao. Čovek sam koji je uporan. Jarac sam u horoskopu i veoma sam tvrdoglav. Mislim da me samo zdravlje u 2022. može sprečiti da ne uradim ono što sam naumio.

foto: Nikola Anđić

