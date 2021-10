GLUMAC ZLATAN VIDOVIĆ O SLUČAJU BOLDVIN: Sa oružjem treba postupati sa velikom opreznošću i poštovanjem! (FOTO)

Proteklih dana svetsku filmsku industriju okupirala je tema upotrebe oružja na snimanjima i slučaj Aleka Boldvina. Kakvo se oružje koristi za potrebe jednog filma ili serije, ko je i za šta je odgovoran oružar i kakve se sve mere preduzimaju kako ne bi došlo do greške, malo je poznato široj javnosti.

Domaća kinematografija obiluje filmovima ratne tematike koji neminovno podrazumevaju upotrebu rekvizita tog tipa, te je to slučaj i sa filmom i serijom „Oluja“ čije je snimanje trenutno u toku. Na filmskom setu ovog tipa primarni cilj je bezbednost ne samo glumaca, već kompletne filmske ekipe. O ovoj temi govorio je Zlatan Vidović, jedan od glavnih glumaca filma i serije "Oluja".

"Oružar je veoma bitna karika na snimanjima koja podrazumevaju intenzivno pucanje na setu. On i glumac su u neposrednoj vezi prilikom naoružavanja, provere oružja i municije, kao i prilikom samog pucanja. Bezbednost uvek treba da bude na prvom mestu i nikakvo treće lice ne treba da bude u lancu između oružara i glumca, tu ne sme doći do greške“, rekao je Vidović prilikom gostovanja u jutarnjem programu televizije Prve i dodao „oružar je jedini koji ima pristup naoružanju i municiji i do trenutka kada je predaje glumcu niko drugi ne sme da zalazi u kombi sa naoružanjem niti sa municijom, veoma se pazi na to.“

Osim postojanja oružara, stručnog člana filmske ekipe zaduženog za naoružanje i municiju koja se koristi prilikom snimanja, potrebno je i da glumci, čije uloge zahtevaju rukovanje određenom vrstom oružja, prođu obuku za njegovu upotrebu. Na taj način osigurava se dodatna bezbednost u ovakvim specifičnim situacijama.

„U „Oluji“ ima mnogo scena sa oružjem. Nekih recimo 80 odsto mojih snimajućih dana su bili pucajući dani. Zbog svega toga, pre snimanja, proveo sam 15 dana na taktičko-vojnoj obuci kod ljudi koji su za to zaduženi, kako bih znao što bolje da rukujem sa oružjem. Svi moji instruktori i oružar govorili su mi da sa oružjem treba postupati sa velikom opreznošću i velikim poštovanjem jer je to jedna zaista opasna i delikatna stvar. To je najvažnija lekcija koju sam naučio iz obuke i čitavog snimanja „Oluje“ koje je još uvek u toku“, istakao je Vidović.

Gledajući filmove u bioskopu i na televiziji, publika teško da može da uoči po čemu se rekviziti razlikuju od pravog oružja. Upravo to i jeste zadatak filma, da proizvede iluziju stvarnosti, ali uz maksimalnu moguću bezbednost onih koji ga stvaraju.

O ovome Zlatan Vidović kaže: „Svo naoružanje se posebno prepravlja za potrebe snimanja kako ne bi došlo do nesreće. To su manevarski pištolji i manevarske puške, pa se veoma teško može desiti greška. Ljudi koji su u materiji i u poslu, jasno mogu da razlikuju rekvizit od pravog oružja. Prilikom rukovanja oružjem koje se koristi na snimanju i ispaljivanja metka iz cevi oseti se razlika u odnosu na bojevu municiju.“

Vidović se dotakao i svoje uloge u filmu i seriji „Oluja“, te izneo svoje dosadašnje utiske o tom projektu.

„Snimanje smo počeli početkom jula u okolini Valjeva, gde smo većinu filma do sada i snimili, a sada se ekipa seli u Tivat za tu poslednju etapu filma. Utisci su jako pozitivni. Mislim da će film izazvati velike polemike jer je tema veoma osetljiva, ali isto tako mislim i da ga je bilo potrebno snimiti jer svako treba da progovara o onome što se desilo. Desio se pogrom jednog naroda sa čitave jedne teritorije“, izjavio je Vidović, pa dodao „što se mene tiče, ja sam veoma počastvovan i privilegovan što igram u tom filmu jednu tako zanimljivu, nesvakidašnju ulogu – braću blizance koji su dijametralno suprotne ličnosti, pravoslavni sveštenik i vojnik legije stranaca.“

Koliko mu je bilo teško da se pripremi za ovu specifičnu ulogu, dočarao je anegdotom sa snimanja, kada je pola jednog snimajućeg dana proveo u ulozi jednog, a drugu polovinu u ulozi drugog brata, dok je vremena za prebacivanje iz jednog u drugi karakter imao samo onoliko koliko je potrebno za promenu šminke i kostima.

„Jedan od njih u postpunosti je posvećen principima vere i duhovnosti, dok je drugi vojnik, vuk samotnjak, ali ih kao blizance povezuje neraskidiva veza. Svi znamo da kada jedan blizanac nestane, kažu da ovaj drugi oseti kao da mu je neko odstranio deo duše. Za mene je bio veliki izazov, da igram nešto tako različito, a opet tako slično. Nadam se da ću uspeti da to završim kako treba“, iskren je bio Vidović.

Snimanje filma i serije „Oluja“ trenutno je u svojoj završnoj fazi, sa očekivanom premijerom u bioskopima ove zime, odnosno na TV ekranima proleća 2022.

„Glumačka ekipa je odlična, scene su pune akcije i pokreta, ništa nije statično i poprilično je autentično. Mislim da će upravo to privući publiku da prate glavne likove kroz ceo film“, dodao je za kraj Vidović.

