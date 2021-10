ALEK BOLDVIN UBIO HALINU NA SETU 2 DANA PRED ĆERKIN ROĐENDAN: Zbog nje je hteo da se ubije, nazvao je SVINJOM pa pao u DEPRESIJU

Holivudski glumac Alek Boldvin ubio koleginicu Halinu Hačins (42) i ranio Hoela Souzu (48) na smimanju vestern filma "Rust" (Rđa). Nesrećni događaj koji će Aleku zauvek promeniti život, dogodio se dva dana pred rođendan njegove ćerke Ajrland Boldvin.

foto: Printscreen, Profimedia

Alek Boldvin ima sedmoro dece, a ćerku Ajrland dobio je iz braka sa glumicom Kim Bejsinger. Ajrland je rođena 23. oktobra 1995, godine, te sutra puni 26 godina.

Alek Boldvin ne može da prežali što je 2007. uvredio svoju ćerku Ajrland, a pre pet godina je priznao da je zbog toga pomišljao i na samoubistvo.

foto: Profimedia

On ju je 2007. godine pozvao telefonom, pa kad se ona nije javila, izgovorio je u sekeretaricu da je Ajrland "bezobrazna i nepromišljena mala svinja", što su reči koje su nastavile da ga prate do danas.

- Ti nemaš mozak niti pristojnost ljudskog bića. Ne zanima me što imaš 12 ili 11 godina ni to što si dete, ni to što je tvoja majka lakomisleni smarač koji ne mari o tome šta ti radiš ako se ja pitam. Još jednom sam napravio magarca od sebe pokušavajući da te dobijem telefonom. Poslednji put si me ovako ponizila na ovaj način - rekao je on prilikom poziva koji je snimljen.

foto: Profimedia

To je iskorišćeno i kada se glumac borio sa bivšom suprugom Kim Bejsinger, s kojom je bio devet godina u braku.

Zbog svega toga on se veoma udaljio od ćerke, iako se sa njom pojavljivao na nekim događajima, ali razlog za to, kako kaže, nisu reči koje joj je on izgovorio, nego to što mediji neće da se okanu te priče.

- I dan danas ljudi upiru prst u mene, pa njeni ožiljci nikad neće moći da se zacele. Moja ćerka je zauvek povređena - rekao je Boldvin, koji i danas žali zbog toga.

Kada je snimak dospeo u javnost, Alek je bio toliko emotivno rastrojen da je čak razmišljao i da oduzme sebi život, ali je odustao od toga, jer nije hteo da olakša pobedu u borbi za starateljstvo svojoj bivšoj ženi.

- Moji prijatelji i porodica, ljudi koji su mi najbliži, razumeli su situaciju, znali su da su reči sa snimka bile upućene nekom drugom. Iskreno, moj odnos sa ćerkom tada je trajno narušen tom epizodom. I u tom smislu moja bivša žena i njeni advokati su uspeli. Da sam se ubio, kao što sam razmišljao, ona bi dobila moju ćerku - rekao je.

Inače, nakon što je Boldvin slučajno usmrtio koleginicu na setu , u saopštenju iz produkcije filma "Rust" ("Rđa") naveli su da je došlo do nesreće usled nepravilnog korišćenja filmskog oružja.

Kako se vidi na prvim snimcima, koje prenosi svetski mediji, do tragedije je došlo na snimanju scene u improzivonoj crkvi. Film se snima u Novom Meksiku.

Policija u saopštenju navodi da je prerano reći o kakvom se događaju radilo i nisu upotrebili termin nesreća, ostavljajući to istražiteljima.

Prema navodima istražitelja nemili događaj zbio se prilikom snimanja scene koja je uključivala korišćenje rekvizita vatrenog oružja, kada je došlo do ispaljivanja.

foto: Profimedia

kurir.rs/telegraf