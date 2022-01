U HOLIVUDU KEVINA SPEJSIJA ZOVU DEMON KOJI VOLI DA PIPKA, ali mu to valjda neće smetati da odigra Tuđmana!

Od ponedeljka do petka karijera velikog glumca bila je završena. Toliko je bio ubedljiv u ulogama hladnokrvnih zlikovaca, da nije trebalo više vremena kako bi ljudi poverovali da je i u privatnom životu čudovište. U trenutku dok pregovara da glumi lik nekadašnjeg hrvatskog predsednika, podsetimo se najspektakularnijeg pada u fabrici snova

Do oktobra 2017. Kevin Spejsi bio je najplaćenija i najcenjenija holivudska zvezda, glumac sa dva Oskara. Filmovi koje je snimao donosili su najveće prihode, a hvalili su ga i dizali u nebo na sva zvona. Prvi je ozbiljno shvatio Netfliks i pomogao im da postanu na striming mapi ono što su danas. Serija "Kuća od karata" u kojoj je igrao lik Frenka Andervuda, beskrupuloznog političara, ulazila je u šestu sezonu kada se holivudski brežuljak, zajedno sa svim ikoničnim slovima, srušio na Spejsija i u seks skandalu izbrisao ga sa lica zemlje. Za samo pet dana, samo 120 sati, glumac je izgubio posao, agenta, publicistu, ugled i novac. Po pisanju magazina IO, postao je "parija globalne industrije zabave, uloge su mu digitalno prebrisane, a njegovo ime sinonim za čudovište". Sva zloćudnost njegovih uloga ušla je u njegov stvarni život. Postao je holivudski demon od krvi i mesa. U stogodišnjoj istoriji Holivud je imao bezbroj skandala, ali je meteorski Spejsijev pad jedinstven po brzini. Trenutno ga Netfliks tuži i traži mu 31 milion dolara.

foto: Shutterstock

Početak pada krenuo je u nedelju uveče, 29. oktobra 2017. Entoni Rap, glumac poznat po ulozi poručnika Pola Stametsa u "Zvezdanim stazama", javno je pomenuo Spejsijevo ime optužujući ga za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje u pijanom stanju kada je Rapu bilo samo 14 godina. Nije mu bilo prvi put da iznosi ove optužbe. O tome je govorio još 2001, bez pominjanja Spejsijevog imena, ali su mu savetovali da "nema slučaj". Onda je 16 godina kasnije dao intervju digitalnom internet mediju BuzzFeed, a kada je u sklopu kampanje protiv Harija Vajnstina ove optužbe na stranici Njujork tajmsa objavila Lupita Niongo, vođa MeToo, pokreta protiv moćnih i privilegovanih, lavina je krenula.

LAVINA JE KRENULA

U ponedeljak oko podne, Spejsi se oglasio na Tviteru, tvrdeći da se ne seća događaja za koji ga Rap optužuje, ali se za svaki slučaj izvinio ako je njegovo eventualno pijano ponašanje ovoga povredilo. Istog popodneva glumac Robert Kavacos je na Fejsbuku takođe optužio Spejsija za "nedolično dodirivanje", a u 8 uveče Kevinu Spejsiju oduzeta je nagrada Emi.

Utorak je bio dan predaha.

U sredu je Stejsi Volf, Spejsijev publicista, dao izjavu da je filmskoj zvezdi potrebno vreme da potraži procenu situacije i pravni lek. BuzzFeed je optužio glumca da traži "leđa" koja bi ga zaštitila od posledica.

U četvrtak je CNN izvestio da su osam članova ekipe serije "Kuća od karata" Spejsijevo ponašanje nazvali "grabljivim" i "dodirivanjem bez obostrane saglasnosti". Njihova imena ostala su anonimna. Agencija koja je glumca zastupala osam godina otkazala mu je usluge. Stejsi Volf je dao otkaz Spejsiju. Još jedan čovek sa inicijalima C.D. optužio je glumca preko magazina Vulture da je sa njim imao seksualne odnose još 1981, na časovima glume.

Petak je doneo završne udarce. Netfliks prekida saradnju sa Spejsijem u seriji "Kuća od karata". Serija se nastavlja, ali bez Spejsija.

foto: Shutterstock

Udaljen je sa svih snimanja. Netflix je prekinuo i sa radom na filmu "Gore", o političaru Goru Vidalu, sa Spejsijem u glavnoj ulozi, iako je film bio u postprodukciji. U naknadnoj montaži izbačen je iz filma "Sav novac na svetu" koji je bio nominovan za Oskara. Scene sa njim ponovo su snimljene, a odigrao ih je Kristofer Plamer. I tada je Kevin Spejsi bukvalno nestao sa filma. Najveći mediji su se složili da je socijalna pravda bila brza, bez milosti i pravedna.

TUŽBA DO TUŽBE

Glumcu nije pomogla ni LGBTQ populacija. U Holivudu su naravno svi znali da je Spejsi homoseksualac, ali dok to nije javno objavio sve je funkcionisalo normalno. I onda je, misleći da čini pravi potez, glumac odmah nakon prve Rapove optužbe priznao svoju orijentaciju, "da je odabrao da bude gej". To je bilo prst u oko gej aktivistima koji tradicionalno neguju teoriju da ništa ne biraju već su "takvi rođeni". I oni su Spejsija pustili niz vodu. Štaviše, glumac Tim C rekao je za IO magazin da je biti gej u Holivudu "kao ples sa piranama" - sve je u redu dok ne osete krv, dok publika ne sazna. Kasnije se dobijanje uloga svodi na minimum. Entoni Rap je davno objavio da je gej i karijera mu je bila skromna. "Kevin Spejsi je bilo nešto najbolje što se dogodilo Rapu", izjavio je Tim za IO.

Do 2020. godine Spejsi je bio u potpunoj ilegali, dok Entoni Rap i pomenuti glumac C.D. nisu odlučili da tuže Spejsija i traže odštetu od 40 miliona dolara svakome. Sud je tražio da ovaj drugi ne bude anoniman, ali on nije pristao. Tako je sud odbio zahtev za odštetu. Protiv Spejsija odmah je podneto više od 30 prijava za seksualno uznemiravanje, a zajedničko im je da nema nijednog maloletnika i svi tužitelji žele da ostanu anonimni. Tri i po godine nakon ličnog kraha, samo su tri optužbe došle do suda: dve građanske i jedna krivična. Anonimni maser izneo je tvrdnje da je bio nateran da dodiruje Spejsijeve genitalije tokom masaže. Slučaj je prekinut, jer je maser u međuvremenu umro od raka. Urednica Boston njuza Heder Unruh optužila je Spejsija da je u jednom baru stavio ruku na pantalone njenog odraslog sina. Na osnovu priznanja mladića da je obrisao fotografije na smartfonu koje su bile krucijalne za slučaj i odbio da svedoči, tužilaštvo je odustalo od gonjenja. Tako je Entoni Rap ostao sam i čekamo epilog.

LAGANI POVRATAK

U slučaju Kevina Spejsisa bilo je malo svedoka "iz prve ruke". Gaj Pirs, njegov partner iz filma "Poverljivo iz L.A." seća se da je Spejsi bio prilično "handsy", odnosno voleo je da rukama pipka ljude i dodiruje ih. U Netfliksovom specijalu "To sam ja sada", australijski komičar Džim Džeferis tvrdi da Spejsi ni najmanje nije bio takav predator kakvim ga predstavljaju.Razgovarajući sa onima koji su sa glumcem partijali, Džeferis smatra da je Spejsi imao "loš prolaz" kad popije čašicu više. "Samo ga malo udariš po ruci i on odmah pobegne". U ovakvim pričama teško je saznati istinu, ali moćni, bogati i privilegovani moraće da pripaze na ponašanje. Spejsi nije nikoga silovao, ali svaki nepriličan dodir predstavlja seksualno uznemiravanje i zlostavljanje. Holivud ne želi da mnogo priča, oni to rade na svoj način: samo te izbrišu. Ipak, Spejsi je bio tolika zvezda, toliko talentovan da se vraća na scenu. Gledaćemo ga u filmu Franka Nera "Čovek koji je nacrtao boga". Biće to mala uloga detektiva, ali za Spejsija velika kao uloge Verbala u "Dežurnim krivcima" i Lestera Barnama u "Američkoj lepoti" za koje je dobio dva Oskara. Polako, polako, pa će možda smekšati i Netfliks. A onda sve kreće ispočetka.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Ljilja Jorgovanović