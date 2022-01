NAŠOJ GLUMICI DIJAGNOSTIFIKOVANA AKUTNA LEUKEMIJA: Kolege se organizovale i mole za pomoć: Potrebni trombociti B krvne grupe!

Glumici Dostani Nikolić dijagnostifikovana je akutna leukemija, zbog čega su se njene kolege angažovale kako bi joj pomogle.

Naime, glumci trenutno na svojim društvenim mrežama, dele problem sa kojim se Dostana suočuila i apeluju na građanje da daju trombocite B krvne grupe, kako bi joj pomogli.

- Ovo je moja koleginica Dostana, koja ima akutnu leukemiju. Potrebni su joj trombociti B krvne grupe. Ko je u mogućnosti da da krv, neka isprati sledeća upustva:

- POTREBNI TROMBOCITI! Dostani Nikolić je dijagnostifikovana akutna leukemija. Ukoliko ste potencijalni donor, potrebno je javiti se na 0659931301 - ovo je broj njenog brata Aleksandra. Uslovi koji važe za donaciju su: od 18 do 65 godina starosti, žene koje nisu rađale, bile trudne ili abortirale NE MOGU DONIRATI, ljudi koji su na bilo kojoj terapiji ili lekovima NE MOGU DONIRATI, krv možete dati radnog svakog dana od 8h do 10:30 h u zavodu za Transfuziju krvi u ulici Sv. Save. Naglasiti da je donacija za Dostanu Nikolić (ukoliko se desi da traže broj protokola, on je 3408. Važno je javiti se Aleksandru na gore pomenuti broj telefona radi evidentiranja donatora - podelila je Sandra Bugarski na svom Insgrama "storiju".

Inače, Dostanu Nikolić publika je upoznala u seriji "Urgentni centar" i drugim projektima.

