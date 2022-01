ĆERKA ALJOŠE VUČKOVIĆA LEČILA SE NA KLINICI ZA ODVIKAVANJE OD DROGE: Glumac i njegova supruga dali sve od sebe da je SPASU

Glumac Aljoša Vučković pre nekoliko godina susreo se sa porodičnom dramom kada se njegova ćerka, Leana Vučković odala narkoticima.

On i njegova supruga dali su sve od sebe da pomognu mezimici, ali njihove borbe nisu urodile plodom. Leana je odlukom suda bila privedena na obavezno lečenje od teškog oblika bolesti zavisnosti.

- Ono što mogu da kažem jeste to da moja ćerka nije u zatvoru, već na lečenju zatvorenog tipa. Mislim da bi svi ljudi trebalo da puste pojedince i njihove najbliže da svoje probleme rešavaju sami i onako kako najbolje umeju - rekao je jednom prilikom za medije.

Danas, na sreću svojih roditelja, Leana se izborila sa ovisnošću, predaje kao profesor na univerzitetu i ostvarila se u najvažnijoj životnoj ulozi - ulozi majke.

- Ne čini drugome ono što ne bi želeo da neko drugi uradi tebi, jedna je od glavnih maksima kojih bi trebalo da se pridržavaju. I danas ih savetujem, ali one odlučuju da li će me poslušati jer ih pored mene vaspitavaju i škola i ulica. Nekada smo mi slušali roditelje zato što smo morali, a danas je to stvar izbora. To što je Leana odlučila da se bavi glumom, sasvim je normalno jer je odrastala uz oca koji se bavi tom profesijom. S druge strane, ne znači da će biti bolja od drugih kolega. I genetika je učinila svoje, pošto je nasledila dosta mojih osobina - ispričao je Aljoša tada.

