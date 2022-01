ODIGRAO SAM SVE DEBELE LIKOVE KOJE SAM MOGAO: Sad sam skinuo koji kilogram i vreme je za nekog JUNAKA! A zbog ovog je imao tremu

Odigrao sam do sada sve debele likove koje sam mogao

Marko Gvero kaže da su mu dosadile uloge debeljuca i da je vreme da zaigra nekog zgodnog junaka jer je uspeo da skine nekoliko kilograma. Poznatog glumca trenutno gledamo u hit komediji „Složna braća - Nova generacija“, a i tu rolu dobio je zahvaljujući fizičkom izgledu.

- Odigrao sam do sada sve debele likove koje sam mogao. Proteklih nedelja sam skinuo nekoliko kilograma mislim da je sada pravo vreme da zaigram nekog junaka iz Marvelovih stripova - priča Gvero za Informer i dodaje da se odlično snašao na snimanju kultne serije „Složna braća“.

foto: Printscreen/Prva TV

Čobijev naslednik

Nele Karajlić me je pozvao čim je počeo da piše scenario. Tada nije znao ko će sve da glumi u seriji, jedino je bio siguran da Kemicu ja treba da odigram. U nastavku serije glumim Fikretovog sina, koga je u prvoj sezoni igrao Vladimir Savčić Čobi. Verovatno je moja fizička sličnost sa njim presudila da dobijem tu ulogu, jer je i Čobi bio bucmast kao ja.

foto: Printscreen CMC

Marko kaže da mu je kod lika Kemice najveći izazov bio da savlada bosan- ski akcenat.

- Plašio sam se kako će taj bosanski akcenat zvučati u mom izvođenju. Imao sam tremu dok sam čitao tekst pred Neletom, ali on mi je rekao: „Ma to je to, odličan si" - prepričava sagovornik.

Gvero priznaje da je cela ekipa strepela hoće li nastavkom „Složne braće“ uspeti da ponove uspeh prve sezone.

- Zbog kultnog statusa te serije snimane 1996. godine na nama je bila velika odgovornost i strah. Znali smo da će neko reći kako nije trebalo da diramo original, pa smo zato nastavak i nazvali ,,Nova generacija“. Sudeći po reakciji publike, izgleda da smo ipak odlično obavili posao - priča glumac

"Složnu braću' smo jedva snimili od smeha

Marko Gvero kaže da su se tokom snimanja ,,Složne braće" svi toliko smejali da su neke scene jedva uspeli da završe.

- Nataša Ninković i ja smo pola scena jedva uspeli da snimimo koliko smo se smejali i zabavljali. Najveći kvalitet serije je izvanredan kasting, a kada je nama bilo toliko lepo i zabavno, verujemo da će biti i publici - priča glumac.

foto: Printscreen/Prva TV

