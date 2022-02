SVE ZBOG SRBINA! BRED PIT REKAO DA MU JE TA ULOGA PROMENILA ŽIVOT: Želeo je da mu slavni glumac pomogne, ali se desila tragedija

Snimatelj i reditelj Božidar Bota Nikolić bio je jedan od dobitnika najprestižnijeg priznanja - Nagrade za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji, koju dodeljuje Udruženje filmskih umetnika Srbije.

Kao snimatelj i direktor fotografije potpisao je kultna ostvarenja kao što su „Pad Italije“ Lordana Zafranovića, „Pakleni otok“ Vladimira Tadeja, „Poslednji podvig diverzanta Oblaka“, „Živeti kao sav normalan svet“ i „Dečko koji obećava“ i mnoge druge… A posebno mesto u njegovoj karijeri posebno zauzima saradnja sa Dušanom Kovačevićem (“Ko to tamo peva”, „Maratonci trče počasni krug“, a zajedno sa Slobodanom Šijanom i „Profesionalac“, „Balkanski špijun“). Režirao je i „Tri karte za Holivud“, jedan od najgledanijih filmova na ovom prostoru.

Božidar Nikolić će u ovdašnjim antologijama ostati upamćen i po tome što je slavni Bred Pit jednu od prvih uloga u karijeri odigrao u njegovom filmu „Tamna strana Sunca“ (The dark side of the sun).

Film je snimljen 1988, kao američka koprodukcija sa SFRJ i Kanadom, scenario su po priči Nikole Jovanovića napisali Endru Horton i Željko Mijanović, a u glumačkoj podeli su bili i Šeril Polak, Gaj Bojd, Milena Dravić, Sonja Savić, Stole Aranđelović… Bred Pit u filmu glumi sina Milene Dravić.

- Ja sam otkrio Breda Pita. Bio sam u „Metro Goldvin Majeru“, i od četiri stotine glumaca koji su bili na kastingu za ovaj film, izabrao sam njega. U najužem izboru bila su trojica glumaca, i tada nisam imao dilemu da li ću mu dati ulogu. Kada sam mu saopštio da je izabran, Pit je otrčao do travnjaka i počeo da skače od sreće i pravi kolutove. Početkom devedesetih, kada je Crvena zvezda harala Evropom, došao je u Beograd da me poseti. Odveo sam ga na utakmicu, ne sećam se tačno s kim je Zvezda igrala. Bio oduševljen kada je na “Marakani” video 100.000 ljudi i glasno je navijao za Zvezdu - prisećao se poznati reditelj u intervjuu za “Pres”.

- Zbog izbijanja rata u tadašnjoj Jugoslaviji, „Tamna strana Sunca“, nažalost, ovde nikada nije prikazana, a američku premijeru je doživela tek 1997. Meni su, zapravo, Amerikanci ukrali taj film, jer sam ja njegov suvlasnik, a nikada mi nisu dali ni dinara. Ali danas mogu da kažem da u karijeri ne žalim gotovo ni za čim - izjavio je on jednom prilikom.

- Bred mi je rekao da mu je uloga u mom filmu promenila život, a da je red da se on meni sada oduži i pomogne mi. Imam ideju da snimim mjuzikl „Snežana i sedam patuljaka“. Objasnio sam mu da me za tu priču vežu posebne uspomene. Igrao sam kao dete patuljka u opereti „Snežana i sedam patuljaka“. Otpevao sam mu pesmu patuljaka.

Međutim, kompanija „Dizni“ je snimila film i nije bilo smisla da se takmičimo s njima. Bred je tražio da radimo nešto drugo. Siguran sam da bismo snimili dobar film. Ubediću ga da to treba da snimimo. Za naše prilike to je ogroman novac, a njemu tri miliona nije veliki novac - rekao je režiser Božidar Nikolić, ali to nažalost, nije dočekao jer je preminuo 13. maja 2021. godine.

