DA LI JE RAFA RAZJARENI BIK ILI PLAŠLJIVO MAČE? Sve što niste znali o BURNOM životu slavnog tenisera!

Rafael, Rafa, matador, bik s Majorke, gladijator, kralj šljake... Ovo su imena kojim zovu Rafaela Nadala njegovi fanovi.

Upravo je osvojio grend slem u Australiji i s 21 peharom ima najviše titula na svetu u istoriji muškog tenisa, jednu više od svojih arhirivala Đokovića i Federera. Nadalova teniska persona ogleda se u izdržljivosti, brzini, jačini, nezadrživosti i odbijanju da prizna poraz do poslednjeg poena. Važi za tenisera koji se nikada ne predaje niti gubi pobednički duh. Skroman je u pobedi i pošten u porazu.

Pune dve decenije je profesionalac, a prati ga veliki broj povreda zbog specifičnog načina igre: svaki poen igra s maksimalnom snagom, njegov topspin forhend je nezabeležen po broju rotacija, a stiže gotovo svaku loptu. Zaštitni znak mu je forhend paralela iz trka. Nisu predviđali da će zbog takvog trošenja snage dugo da traje, ali preživeo je. Komentatori često kažu da je opasno kad Nadal "namiriše krv" i uglavnom ga zovu "zver". Ima 90 ATP titula, od toga 36 iz master serije, jednu manje od Đokovića. Rolan Garos je osvojio 13 puta, a sa 62 pehara na šljaci i zvanično je najbolji teniser na ovoj podlozi u istoriji teniskog sporta.

Pet puta je sa španskom reprezentacijom osvojio Dejvis kup, zlato u singlu na Olimpijadi i 209 nedelja bio prvi na svetu. Nikada nije slomio reket. Veoma kontroliše ponašanje prema protivnicima i sudijama, poštuje fer-plej. Takav je na terenu. Van terena je omiljen zbog finog ponašanja i inspiracija je kako teniserima, tako i običnom svetu.

Nadal je običan dečko iz Manakora, gradića balearskog ostrva Majorka. Roditelji Sebastijan i Ana Marija držali su prodavnicu staklenih proizvoda i restoran. Ima pet godina mlađu sestru Mariju Izabel, zvanu Maribel. Dugo je živeo u istoj kući s majkom, ocem, sestrom, bakom i dedom. Krajnje je odan porodici, toliko da je Mats Vilander govorio kako Nadalovi žive "u balonu". Njegov stric Migel Anhel Nadal bio je fudbaler klubova Barselona i Majorka, i njega su zvali "zver". Rafa je počeo da igra fudbal s tri godine i tokom vremena pokazao je izuzetan talenat za ovaj sport, ali i za tenis.

Kada je njegov drugi stric Toni Nadal video da dečak ne čeka da teniska loptica odskoči pa da je udari, već da odmah kreće na nju, odlučio je da najmlađi Nadal ipak izabere tenis. Još nešto: dečak je forhend igrao sa obe ruke i Toni je od desnorukog Rafaela napravio tenisera koji igra levom rukom. Kako je to uspeo, ostaje nepoznato, ali je poznato da je bio tiranska figura koja je iškolovala šampiona. Toni je mladog Rafu trenirao grubo, bez milosti. Dečak je bio miran i povučen, često se u suzama vraćao s treninga. Stric ga je zvao "mamin sin" i Ana Marija Parera ljutila se zbog toga, ali mališan ju je molio da ćuti.

Ako bi mu misli odlutale, stric ga je gađao lopticama. Dok su drugi dečaci išli kući posle treninga, budući šampion je skupljao loptice i poravnjavao šljaku na vrelom suncu Majorke. "Verujem u rad i u igrače koji su dovoljno jaki da izdrže intenzitet ovog sporta. Drugačiji način života ne razumem", reči su Tonija Nadala objavljene u Rafaelovoj autobiografiji. Kada je kuma Nadalovih organizovala proslavu u čast dečakove pobede na turniru u Južnoj Africi kada je imao 14 godina, Rafa Nadal nije imao priliku ni da je vidi. Toni je poskidao sve ukrase, prekinuo slavlje, a dečaku rekao da se spremi za trening sutradan u devet ujutru. "Hteo sam da zna kako pobede u tom uzrastu ne znače ništa", rekao je Toni, a Nadal je kasnije ovo komentarisao: "Išao mi je živce, ali sam znao da je u pravu".

Tako se dogodilo da postoje dva Rafaela Nadala. Prvi je "razjareni bik" ogromne fizičke snage, čovek koji pod bolovima igra najteže poene. To je odradio stric Toni, koji je više radio na Nadalovoj mentalnoj spremnosti da sve podnese: i umor i bol, i pritisak u ključnim trenucima, i da napreže telo do krajnjih granica.

Drugo Nadalovo lice je da on i danas, sa skoro 36 godina, spava pod upaljenim svetlom ili uz televizor, a kada grmi, pokriva se jastucima preko glave. Pliva dok vidi dno i vozi veoma pažljivo. Njegov logo su upravo dve munje stilizovane na patikama u obliku rogova bika. Taj razjareni bik je uvek bio "plašljivo mače", kako je ispričala njegova sestra.

Ovakav vid napornih treninga doneo je Nadalu ulazak u svet vrhunskog tenisa na velika vrata. Bio je prvi tinejdžer koji je u 19. godini pobedio pet godina starijeg Federera na Rolan Garosu 2005. Pojavio se u "gusarskom" imidžu, u majici bez rukava i u sportskim kapri pantalonama ispod kolena, sa čuvenim mišićima na rukama i dugom kosom vezanom bandanom. Odmah je postao seks-simbol i to je ostao do danas.

Engleski je jedva govorio, s teškim španskim akcentom. Kompanija "Najki" za njega kreira posebnu opremu u jarkim bojama za preplanulo telo, koristi "babolat" oduvek rekete, našpanovane na 25 kilograma Izvajano telo iskoristio je u reklamama za "Armanijev" džins i donji veš brenda "Tomi Hilfiger". Sponzori su mu "kija" automobili i švajcarska kompanija "Rišar Mil", čiji je sat vredan 725.000 dolara nosio na ruci dok igra. Sa Šakirom se ljubio u spotu za pesmu "Gipsy". Uvek zagrize pehar koji osvoji.

Ostaće upamćen po mnogim ritualima. Nikad ne staje na bele linije, preskače ih desnom nogom. Dve flašice s vodom i vitaminima do besvesti namešta jednu do druge da im etikete budu dijagonalno okrenute terenu. Peškir na klupi mora da bude savršeno zategnut, a onda malo zavrne donji desni kraj. Skakuće dok se baca novčić, zatim u cikcak trči do bazne linije. Briše se posle svakog poena jer se veoma znoji. Najpoznatiji je po seriji pokreta pre nego što servira: dodirne šorc otpozadi, onda rastegne majicu na levom ramenu, pa na desnom, zatim dodirne levo uvo, obriše nos pa dodirne i desno uvo, opet nos, pa levo uvo ponovo. I tako sve vreme tokom meča. To izaziva smeh i nazivaju ga sujevernim. On uporno tvrdi da su svi njegovi rituali zapravo način da se isključi i fokusira na igru. Iako je dete katoličke Katalonije, izjašnjava se kao ateista agnostik.