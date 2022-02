PREMINULA KRALJICA FANKA: Imala je kratku, ali bogatu karijeru i ostavila NEIZBRISIV trag, a ludo je volela ovog slavnog muzičara

Američka pevačica Beti Dejvis preminula je u 77. godini u svom domu u Pensilvaniji. Smrt je nastupila prirodno kako je rekla njena bliska prijateljica Danijela Mađio.

foto: Printscreen/Youtube

"Sa velikom tugom vas obaveštavam o smrti Beti Dejvis, multitalentovane muzičke zvezde i pionirke, pevačice, tekstopisca i modne ikone", rekla je Betina dugogodišnja prijateljica Koni Portis u izjavi u sredu.

"Najviše od svega, Beti je bila prijateljica, tetka, nećaka i voljena članica zajednice u Homstedu, Pensilvanija, kao i zajednice prijatelja i obožavalaca širom sveta. Naknadno će biti objavljeno vreme kada ćemo oadti počast njenoj lepoj, smeloj i drskoj ličnosti. Danas negujemo uspomenu na nju kao na slatku, promišljenu i refleksivnu osobu kakva je bila… Nema druge."

Slavu je stekla u periodu od 1964. i 1975. godine. i prozvana je Kraljicom fanka.

Obajvila je nekoloko albuma pre povlačenja sa scene: Betty Davis (1973), They Say I'm Different (1974), Nasty Gal (1975) i Is It Love or Desire?, album izdat 2009. godine, ali je snimljen 1976. godine.

foto: Profimedia

Sa scene se povlači 1979. i vraća se u svoj rodni grad, Pitsburg, gde je živela do svoje smrti.

Beti je bila u braku sa džez ikonom Majlsom Dejvisom, iako se par razveo nakon samo godinu dana braka. To je bio njegov drugi brak. Rođena kao Beti Mabri, nastupala je pod imenom Beti Dejvis

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:58 GLUMAC ISPRIČAO VIC: Andrija Milošević nije oduševio trudnu devojku