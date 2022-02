SKANDAL NA CEREMONIJI! ADEL OSVOJILA RODNO NEUTRALNU NAGRADU, PA IZJAVILA DA VOLI ŠTO JE ŽENA: Fanovi je se zbog ovoga ODRIČU

Slavna pevačica Adel osvojila je novu, rodno neutralnu, Brit Award nagradu, a potom je izazvala skandal izjavivši da "voli što je žena".

S obzirom na to da je rodno neutralna nagrada kao kategorija uvedena od ove godine, ovo je prvi put u istoriji dodele da su se muški i ženski muzičari borili za jednu nagradu.

Adel je ovde pobedila konkurenciju koju su činila tri muška umetnika - Ed Širan, reper Dejv i pevač Sem Fender, kao i reperka Little Simz.

Adel je pored rodno neutralne, osvojila i nagradu za pesmu godine numerom "Easy On Me", a osvojila je i nagradu za album godine. To je dokazalo da njena iznenadna odluka da otkaže niz nastupa u Las Vegasu nije negativno uticala na njenu popularnost.

- Volim što sam umetnica. Stvarno uopšte nisam ovo očekivala. Želim da čestitam Little Simz, Dejvu, Edu, Semu, jako sam ponosna što se nalazim u vašem društvu. Volim što sam umetnica. Ne mogu da verujem da je to moj posao. Engleska, Velika Britanija, imamo toliko neverovatnih mladih umetnika koji tek dolaze. Razumem zašto se naziv ove nagrade promenio, ali ja zaista volim to što sam žena i umetnica. Jako sam ponosna na nas - rekla je Adel, neposredno nakon primanja nagrade, prenosi The Sun.

Ova njena izjava bila je dovoljna da je pojedini optuže za transfobiju.

"Ko bi rekao da je Adel transfob i da će koristiti svoju platformu da pozove na uništenje trans zajednice. Pogotovo zbunjene tinejdžere”, glasio je jedan od komentara na Tviteru.

Drugi su se požalili da su izgubili poštovanje prema Adel i da više neće potrošiti ni centa na njenu muziku.

Neki su pak stali u njenu odbranu.

"Hvala ti, Adel. Jednostavno, hvala ti što si izrekla dve reči koje su tako ocrnjene. Žena. Ženski rod", komentarisala je jedna obožavateljka na društvenim mrežama.

U decembru prošle godine, Brit Awards objavile su da će krenuti stopama Grammy i MTV nagrada, te da će izbaciti rodne kategorije, što su Grammy i MTV nagrade učinile 2012, odnosno 2017. godine.

Njihova odluka je usledila nakon što je pevač Sem Smit, koji je pobedio 2014, otkrio svoj nebinarni rodni identitet.

- Muzika je za mene uvek bila ujedinjenje, a ne podela. Slavimo sve bez obzira na pol, rasu, doba, sposobnosti i klasu - rekao je tada Smit.

