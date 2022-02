POZNATI ROKER GUBI SLUH! OTKRIO DA VEĆ 20 GODINA ČITA S USANA: Najteže mu je otkako je počela PANDEMIJA KORONE, a evo i zašto

Frontmen grupe Fu Fajters Dejv Grol otkrio je u nedavnom intervjuu da gubi sluh i da se poslednjih 20 godina oslanja na čitanje s usana.

Grol je gostovao u emisiji "The Howard Stern Show", gde je rekao da je "j*beno gluv" i da ima tinitus u levom uhu i da radije ne bi nastupao s "in-ear" slušalicama u ušima.

"Nisam dugo bio na pregledu, znam šta će mi doktor reći - imate tinitus u levom uhu", rekao je muzičar i dodao da se poslednjih 20 godina oslanja na čitanje s usana, s kojim se tokom pandemije mučio jer su maske prekrivale usta.

"Da sediš pored mene ovde za večerom, ne bih razume ni jednu reč koju si mi govorio, celo vreme. Nema šanse. U prepunom restoranu to je još gore. To je najgora stvar u ovoj pandemiji, to što ljudi nose maske. Čitam s usana već 20 godina pa kad mi neko priđe, oni su kao iskrivljena buka. J*beno sam gluv, ne mogu čuti šta mi govoriš", rekao je Grol u emisiji.

Ipak, roker i zvezda Nirvane i Queens of the Stone Agea objašnjava kako mu tinitus ne smeta prilikom snimanja pesama u studiju.

Tinitus je simptom koji osoba doživljava kao zvukove u obliku šuma ili zujanja u jednom uhu ili oba, a da pritom nije prisutan zvuk u okruženju koji to izaziva.

"Moje uši su još uvek podešene na određene frekvencije i ako čujem nešto što je malo neusklađeno, ili činelu koja nije dovoljno svetla ili nešto slično, mogu čuti sitnice svega što je u pesmi, zaista mogu", rekao je on i dodao da ne želi na bini nositi in-ear slušalice jer smatra da ga to "odvaja od zvuka prirodne atmosfere".

Grol nije prvi rok muzičar koji je otkrio da ima problema sa sluhom. Pre njega su o sličnim problemima progovorili Pit Taunsend, Nil Jang i Erik Klepton.

