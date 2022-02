PRELEPU UKRAJINKU STARTOVAO TRENUTNO NAJPOZNATIJI MUŠKARAC NA SVETU: Sada su u vezi i ubeđena je da SVI govore LAŽI o njemu! VIDEO

Možda biste pomislili da, nakon što su njegove brojne prevare razotkrivene pred celim svetom, čuveni Tinder prevarant i lažni milijarder Sajmon Leviev nikada više neće naći devojku i - prevarili biste se.

Nakon što je Netfliks objavio dokumentarac o ovom prevarantu, Sajmon se konačno posle dugo čekanja oglasio i dao intervju u društvu svoje devojke Kejt Konlin. U pitanju je izraelska manekenka rođena u Ukrajini koja je apsolutno uverena da je sve što se o Sajmonu zna - izmišljotina.

U intervjuu za Inside Edition, ona kaže da je "iznenađena svim optužbama na Sajmonov račun.

Kejt kaže da je "potpuno sigurna" da su sve optužbe izmišljene.

- Bože dragi, nije mi jasno kako neko može da tako detaljno i neumorno smišlja lažne priče - kaže Kejt, dodajući da Sajmon nikada nije tražio pozajmicu od nje i da je uverena da to toga nikada i neće doći piše Žena.rs.

Upoznala ga je, kaže, kada joj je Sajmon poslao poruku na Instagramu i rekao joj da su ga "zarobile žene koje ga lažno optužuju za prevare".

U istom tom intervjuu i Sajmon kaže da je "sve laž".

- Bio sam samo singl momak koji je želeo da upozna devojke na Tinderu. Iznenadilo me je koliko je devojaka zainteresovano za mene i koliko je njih bilo spremno da putuje do mene iz drugih zemalja kako bi me upoznale. Ja nisam monstrum iako svi pokušavaju da me tako predstave. Nikada nisam lagao nijednu ženu, niti sam ih prevario. Ja sam zaista biznismen, a reći ću vam i odakle mi novac - kupio sam Bitkoin 2011. godine, kada je praktično bio bezvredan. Svi znate koliko mu je u međuvremenu porasla vrednost. Eto, to je sve - uverava Sajmon.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

02:08 Pevačica Džamala o ratu u Ukrajni