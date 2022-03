KONAČNO SE OGLASILA SARA JO! Otkrila kako se oseća nakon PORAZA, pa se obratila Konstrakti: Evo šta joj je poručila!

Pevačica Sara Jo takmičila se sa svojim pesmom "Muškarčina" na takmičenju "Pesma za Evroviziju '22" i tom prilikom je osvojila drugo mesto, nakon što su joj i publika i žiri dali po 10 poena od mogućih 12.

Već dva dana svi bruje o Sarinom kiselom osmehu, kao i o reakciji njenog PR-a, a pevačica je za sve to vreme ostala nema. Nakon dva dana ćutanja, Sara je rešila da se oglasi i tom prilikom otkila kako se oseća nakon poraza i šta misli o Konstrakti, ženi koja je uspela da iznenadi sve i svojom pesmo "In corpore sano" pobedi na ovom takmičenju.

- Već dva dana pokušavam da saberem utiske jer sam nedeljama preplavljena emocijama. Pišem i brišem ovaj post po ko zna koji put jer želim verodostojno da vam prenesem svoja osećanja. Ko me poznaje, može da pretpostavi o čemu je reč - ništa ne umem da "odradim" tek tako, pogotovo kada mi je stalo do nečega, a itekako mi je stalo do toga da znate koliko ste mi značili u prethodnom periodu i koliko je svaka poruka imala viši smisao. Ni u najluđim snovima nisam mogla da zamislim takav feedback. Podstakli ste me, inspirisali i ispunili od samog izlaska pesme. Osetila sam se voljeno i prihvaćeno kao nikad do sad. Ali, iako su mi takve reakcije dale vetar u leđa, moram priznati da su me pomalo i uplašile. Sve vreme je bio prisutan neverovatan pritisak, kao i velika odgovornost da opravdam očekivanja - vaša, svoja, očekivanja saradnika, prijatelja, porodice... Imala sam osećaj kao da sve na čemu sam radila se sada svelo na ta tri minuta nastupa. Samim tim su pripreme bile pravi rolerkoster - balansiranje između želja i mogućnosti, isplivavanje nesigurnosti, vođenje raznih borbi sa samom sobom... A vi ste zaista u svemu tome igrali ključnu ulogu (a da verovatno toga niste bili ni svesni). I zato želim posebno da istaknem značaj vaše ljubavi proteklih mesec dana koja je bila MNOGO više od podrške u jednom takmičenju. Naravno da mi je bilo žao što mi je "promakla" prilika da ove godine predstavljam svoju zemlju, i to u svojoj voljenoj Italiji ali, iz ove perspektive, jedini pravi poraz bi bio da svoju zamisao nisam izgurala do kraja, a zatvaram ovo poglavlje kao jedno od najvrednijih iskustava do sada, sa nastupom na koji sam itekako ponosna i sa potvrdom da je to jedino mesto gde se osećam kao svoja na svome. A ono što ste mi vi pružili neću nikad zaboraviti! Takođe, najiskrenije čestitke magičnoj Konstrakti koja nije bila sinonim za autentičnost samo na Pesmi za Evroviziju, već tokom čitave svoje karijere. Nastavi da nas inspirišeš i podsećaš koliko je lepo biti beskompromisno svoj- napisala je Sara Jo na svom istagram profilu.

