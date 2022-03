CEO REGION BRUJI O NJOJ, A NIKO NE ZNA KAKO JE NASTALA KONSTRAKTA: Evo kako je pevačica izabrala UMETNIČKO IME, misterija rešena

Ana Đurić Konstrakta predstavljaće Srbiju na Evroviziji u Torinu, a malo ko zna ko je zaista pevačica koja se krije iza ozbiljnog izraza lica.

Ana Đurić rođena je 1978. godine, po zanimanju je arhitetka, ali je ipak odlučila da život posveti muzici. Bila je članica grupa "Mistakemistake" i "Zemlja gruva". Prvu solo pesmu pod pseudonimom Konstrakta objavila je 2019. godine. Na pitanje kako je nastala Konstrakta, Ana odgovara:

foto: Nemanja Nikolić

- Ah. Već sam i zaboravila. Sa jedne strane, nešto sam mnogo brojala slogove, stihove i pravila neke nove reči, konstruisala, to mi je bilo interesantno. To više ne radim. A sa druge, u to vreme sam studirala arhitekturu i na predmetu Istorija umetnosti, koji je predavao profesor Šuvaković, pričalo se o konstruktima, pre svega društvenim. Pa sam ceo svet i sve fenomene gledala kao konstrukt. I sebe, i pesme. Eto, nema misterije - rekla je Ana svojevremeno za 42magazin.

Inače, Ana je udata i majka je dvoje dece. Ima sina Nikolu i mlađu ćerku Lenu, a njen suprug se bavi arhitekturom.

Đurićeva se pojavljuje u filmu "Nebeska tema" o Vladu Divljanu, koji je izašao 2019. godine.

