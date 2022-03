POSLE PET DANA POČELI DA ŽIVE ZAJEDNO, A VERILI SE NAKON DVA MESECA Naša glumica progovorila o KRIZI U BRAKU: Bilo je ozbiljno

Glumica Nela Mihailović i njen suprug kompozitor Vladimir Petričević su primer za onu čuvenu - ljubav na prvi pogled. Upoznali su se, posle samo pet dana počeli da žive zajedno, a onda, posle samo dva meseca se i verili. Posle šest meseci usledilo je venčanje, a proslavili su i srebrnu svadbu - 25 godina braka.

Njihova priča takođe je zanimljiva i po broju 13, jer im se mnogo toga desilo na taj, kako se kaže, baksuzni broj, a i poznanstvo je počelo na petak 13, datum od kog mnogi zaziru. Venčali su se takođe na petak 13. 1996. godine, a i jedna od ćerki im je rođena baš na taj datum. Njima je, po svemu sudeći, za razliku od mnogih ovo srećan datum.

- Slušala sam i volela grupu “Bel Tempo”, koju su činili brat i sestra Vladimir i Suzana Petričević. Tad nisam ni slutila da tu muziku stvara čovek koji će kasnije postati ljubav mog života. Moj suprug Vlada je sad kompozitor i muzički producent u Narodnom pozorištu. U našem braku nikad nije nedostajalo razumevanja i međusobne podrške u poslovima kojima se bavimo. Razmenjivali smo kreativnu energiju i ugrađivali je u zajedničke projekte. Istovremeno smo gradili naše karijere, ali i našu ljubav, svesni da je trajanje i u poslovima i u ljubavi nešto najdragocenije - ispričala je jednom Nela Mihailović i dodala:

- Sreli smo se daleke 1996. Bio je petak trinaesti. Samo pet dana kasnije počeli smo zajedno da živimo, a ja sam roditeljima javila da sam se ludo zaljubila. Posle dva meseca Vlada me je zaprosio, a tačno šest meseci od prvog susreta, ponovo je bio petak, i ponovo trinaesti, venčali smo se. Crkveno venčanje i svadba usledili su nekoliko meseci kasnije. Naša prva kćerka rođena je 2006. Pogađate - u petak trinaestog, a dve godine kasnije i druga. One su kruna naše ljubavi. Unele su mnogo radosti i ljubavi u naše živote. Promenile su nam životne prioritete i postale apsolutni vladari našeg vremena. Ne žalimo se, u tome uživamo.

Kompozitor u početku nije verovao da će toliko trajati, dok je Nela, kako kaže znala da je upoznala čoveka svog života.

- Kad smo započinjali zajednički život, prognoze baš i nisu bile neke, da budem iskren. Ona mlada, talentovana glumica tek na početku karijere, ja u tom trenutku već afirmisani muzičar, koji je upravo napustio rokenrol i odlučio da bude, zamislite, kompozitor primenjene muzike u Srbiji devedesetih. Možete misliti koliko je to u onom ludilu, bedi i primitivizmu devedesetih delovalo perspektivno. Međutim, mi se na to nismo obazirali, bili smo vredni i uporni, verovali smo jedno u drugo i eto nas danas ovde gde jesmo - ispričao je Vladimir jedom prilikom za Gloriju.

- Bila sam toliko zaljubljena i toliko ubeđena da sam srela čoveka svog života da uopšte nisam sumnjala u to - ispričala je Nela.

Nela i Vladimir kažu da su ponosni na to što su uspeli da sačuvaju brak.

- Po mom mišljenju, brakovi propadaju uglavnom zbog ljudske gluposti, sebičnosti, lenjosti ili nezrelosti. Često zbog svega toga zajedno - ispričao je Vladimir jednom prilikom.

- Za brak je najvažnije uzajamno poverenje i mnogo razgovora, a ljubav se podrazumeva - istakla je Nela.

Dugo su zajedno, kažu da je za to važna ljubav, poštovanje ali i prihvatanje drugačijeg mišljenja.

- Ako među partnerima nema ljubavi, razumevanja i podrške, džaba sve drugo. Lepo je kad radiš posao koji voliš i koji te ispunjava, to je privilegija koju nemaju svi. Problem nastaje kad oboje radite mnogo i kad vam je potrebna ozbiljna organizacija, posebno kad dođu deca. Nas dvoje smo deset godina bili sami pre nego što smo dobili ćerke. Oduvek smo ih želeli, ali tako se namestilo. Za to vreme veoma dobro smo se upoznali, prošli sve ono što ljudi treba da prođu da bi ostali zajedno. Imali smo dobre i loše faze, uspone i padove. Iskreno, ne verujem u priče o idealnim vezama jer život nije takav – smatra Vladimir.

- Niko od nas nije savršen. Lako je pristati na vrline, ali trebalo bi prihvatiti i partnerove mane. Uvek je vrlina mnogo više nego mana, što život udvoje čini lakšim. Teško mi je da pričam o svojim manama, umem da budem neodlučna pa sam u nekim svakodnevnim situacijama, kao što je, na primer, kupovina, teška i sebi i drugima. Često se samo okrenem i odustanem kad me uhvati to moje merenje šta i kako. Takođe sam tvrdoglava, ali mislim da mi je jedna od najvećih vrlina što sam vrlo tolerantna, pristajem na ljude takve kakvi jesu i ne merim ih po sebi. To mi je valjda dato rođenjem i to negujem. Na vreme sam shvatila da je ta osobina veoma važna, ne samo za brak nego i u odnosima sa decom, porodicom, prijateljima. Ne krećem od onog „ja bih to tako“ već dopuštam da drugi budu različiti i poštujem to. Sve se svodi na toleranciju, poštovanje, podršku i pristajanje – ispričala je Nela nedavno za “Gloriju”.

Glumica nije krila da je u njenoj bračnoj zajednici sa Vladimirom bilo uspona i padova.

- Imali smo ozbiljnu krizu, svako ko kaže da nije imao krize u braku laže. To spada u domen privatnosti, pa ne volim da pričam o tome - istakla je Nela Mihailović za “Gloriju” pre par godina, pa dodala:

- Ja sam po prirodi tolerantnija, pa samim tim i popustljivija. To su najčešće gluposti neke oko kojih se posvađamo.

Posle mnogo godina zajedničkog života Nela i Vladimir brak opisuju i kao pregršt različitih trenutaka.

Puno svega – ljubavi, veselja, tuge, bola, lepih zajedničkih trenutaka, posla, uspešnih, ali i teških perioda, divnih zajedničkih prijatelja koje smo stekli, neke smo, nažalost, i izgubili. I beskrajno mnogo ljubavi prema našim kćerkama, koju nam one višestruko uzvraćaju - ispričao je jednom Vladimir, a Nela se sa njim složila.

Glumica i kompozitor imaju dve ćerke Martu i Petru. Marta je posle završene niže muzičke škole, na odseku klavira, upisala je džez odsek pevanja u muzičkoj gimnaziji „Stanković“ i već komponuje i piše pesme.

- Petra je naše malo sportsko čudo. Veoma je nadarena i još se traži, luta. Ona je uvek nasmejana i šarmantna, obasja svaku prostoriju u koju uđe. Obe su mlade, šta god da odaberu, bićemo im podrška, najvažnije je da one budu srećne i zadovoljne svojim izborom – zaključuju ponosni roditelji.

