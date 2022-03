PREMINUO MLADI PEVAČ POSLE TEŠKE BORBE SA TUMOROM: Nije uspeo da dobije najvažniju bitku, ostavio skrhanu ženu i dvoje male dece

Zvezda benda The Wanted 33-godišnji pevač Tom Parker preminuo je nakon borbe s tumorom. Vest o njegovoj smrti potvrdila je njegova shrvana supruga Kelsi.

"Naša srca su slomljena. Tom je bio centar našeg sveta i ne možemo zamisliti život bez njegovog zaraznog osmeha i energične ličnosti", dodala je.

Tom je iza sebe ostavio i dvoje dece, dvogodišnju Aureliju i jednogodišnjeg Bodija.

Njemu je 2020. dijagnostikovan terminalni tumor na mozgu i rečeno mu je da mu je ostalo samo 18 meseci života.

Hrabri Tom nadmašio je izglede nakon što je prošao nekoliko napornih rundi hemoterapija, a prošle nedelje je objavio da je napisao i knjigu o svojoj bici.

"Moja knjiga nije o umiranju: to je knjiga o životu. To je knjiga o pronalaženju nade u bilo kojoj situaciji s kojom se suočite", rekao je tada.

foto: Printscreen/Instagram

Tom je u oktobru 2020. otkrio da ima neoperabilan glioblastom u četvrtom stadijumu, što su lekari opisali kao "najgori scenario".

Pevač se nadao da će mu revolucionarni tretman produžiti život, ali činilo se da mu se zdravlje počelo pogoršavati. U dokumentarcu koji je snimljen o njegovoj bolesti otkrio je kako se boji smrti.

"Da sam uplašen, malo je reći. Bio sam skamenjen kad su mi rekli da nemam još puno vremena. Nisam mogao prestati razmišljati o smrti", rekao je i rasplakao se pred kamerama.

"Tako je teško razmišljati o budućnosti, jer stvarno više ne znam šta ona nosi."

Tom se The Wantedu pridružio 2009. godine, a bend je snimio 10 UK Top 10 singlova i tri Top 10 albuma.

Tom je na Instagramu pisao o svojoj borbi. On je u jednom dirljivom postu napisao kako se rasplakao kada je njegova žena obrijala glavu da bi mu pružila podršku. Ovaj muzičar je podelio fotografiju i napisao svoja osećanja i kako je teklo prihvatanje ćelavosti. Priznao je i da ga je bilo sramota zbog izgleda.

- Prihvatanje. Ja sam u javnosti od svoje 21. godine i izgled mi je bio veoma bitan. imao sam razne frizure, od Denija Zuka do plave faze koju je moja žena mrzela. - napisao je on.

Kada je krenuo sa tretmanom, morao je da se ošiša na ćelavo i zamolio je ženu da ga obrije kada se vratio iz bolnice.

- Sećam se veoma živo tog osećaja, kao da je deo mene istrgnut kada sam video kako pramenovi moje kose padaju na pod. Bilo je i suza. U prvo vreme sam nosio kapu i to nekoliko meseci jer sam se stideo svog izgleda. Znam da to zvuči suludo - ne treba da se opterećujem što sam ćelav jer se suočavam sa nečim mnogo ozbiljnijim. Međutim, to je za mene bilo kao da nosim bedž koji vrišti: Ja imam rak. - ali, situacija se promenila - pisao je on tada.

Mnogi fanovi upućuju reči podrške njegovoj ženi i mnogi su devastirani njegovom smrću.

(Kurir.rs/A.M.)

