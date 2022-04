DUBLER BRUSA VILISA PROGOVORIO O NJEGOVOM STANJU: Činilo se kao da je odlutao, mislili smo da nije ništa ozbiljno!

TO JE BILA JAVNA TAJNA

Dubler slavnog glumca Brusa Vilisa, Stjuart F. Vilson, koji se tim poslom bavi već 17 godina, progovorio je o tome kako je glumačka zvezda odjednom počela da se menja, i to samo nekoliko meseci pre nego što je javnost saznala da mu je dijagnostikovana afazija, bolest koja narušava kognitivne sposobnosti.

Rekao je da je glumčevo ponašanje počelo da se menja tokom poslednjih nekoliko godina, ali da u početku nisu primetili da nešto nije u redu s njim.

Vilisova porodica obavestila je obožavatelje da mu je dijagnostikovana afazija, stečeni gubitak ili poremećaj govora, govornog izražavanja ili razmevanja. Uzrokovana je oštećenjem mozga, odnosno centra za govor. Zbog te bolesti, glumac je odlučio da napusti glumački svet.

"Primetili smo neke promene, ali često s velikim zvezdama, kao što je i Vilis, zna da se dogodi da im se u jednom trenutku događa više različitih stvari, pa smo to pripisali tome. Ponekad, kad bismo razgovarali s njim, činilo se kao da je odlutao i mislili smo da to ništa ne znači. Ali bismo se zapitali dešava li se još nešto", rekao je Vilson za The Sun.

Nakon što je s Brusom proveo više vremena, ubrzo je postalo očigledno kako to nije samo trenutno zaboravljanje stvari koje se svakome događa.

"Kada si toliko vremena s nekim, primetiš promene. Bilo je očito i znali smo da se nešto događa. Shvatili smo jer se često testirao na različite stvari, ali u to vreme nismo tačno znali o čemu se radi", dodao je dvojnik slavnog glumca i priznao da je očekivao kako će pre ili kasnije njegova porodica morati da izvesti javnost o Vilisovom zdravstvenom stanju.

Njih dvojica su zadnji put sarađivali u decembru prošle godine, a ranije ovog meseca našli su se na ručku.

"Sada je malo mršaviji nego pre, ali ionako nikada nije bio tip osobe koja puno jede. Kad bismo otišli na večeru, naručio bi puno toga i onda samo probrao po tanjiru. Mnogi naši saradnici imali su osećaj da će uzeti pauzu od glume. Radio je neke medicinske testove i slične stvari. Zato smo zaključili da će uzeti pauzu od glume. Realno, bili smo spremni na to da bi posao u jednom trenutku mogao da stane", dodao je Vilson.

Vilson ima svoju firmu koja je aktivna od 2013. godine, a priznao je da je većina njegovih prihoda bila povezana uz Brusa Vilisa.

"Već sam ranije govorio ljudima da je ovaj posao specifičan iz tog razloga što ako se Brusu nešto dogodi, posao prestaje. Ako se ja povredim, onda će produkcija pronaći nekog drugog ćelavog momka umesto mene", objašnjava.

Ranije se već pisalo kako se Vilisovo pamćenje pogoršalo, te da su mu bile potrebne slušalice da bi lakše pamtio tekst. "Povremeno je znao da koristi slušalice kao pomoć, pogotovo ako se radilo o jako puno dijaloga, a mi smo upravo doleteli na set. Onda bi bilo puno stvari koje je morao da obavi. I u tom trenutku je s jednog filma stigao na drugi. Dakle, u takvim situacijama nije neobično koristiti slušalice jer se tako lakše obavi posao", objašnjava Vilson.

Neimenovani izvor rekao je da je slabljenje kognitivnih sposobnosti kod Vilisa bila javna tajna u Holivudu jer je glumac stalno imao problema prilikom snimanja svojih filmova.

"Svi su znali za to, i glumci, i ostatak filmske ekipe", rekao je izvor, dodajući da je Vilis koristio slušalice kako bi prošao kroz tekst i da je s vremenom postajalo sve teže imati ga na ekranu.

Takođe je otkrio da su filmovi zapravo morali da se snimaju bliže mestu gde je Vilis boravio sa svojom porodicom, koja je, kako otkriva izvor, brinula o glumcu, a sve kako bi se olakšala produkcija. U filmu "American Siege", koji je snimljen 2020, viđen je kako nosi slušalicu u uhu.

