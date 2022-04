DEMI MUR JE BIVŠA ŽENA ZA POŽELETI: Evo zašto se omiljeni holivudski par RAZVEO i kako su ostali NAJBOLJI PRIJATELJI!

Tužnu i šokantnu vest da se Brus Vilis povlači iz glume zbog afazije, sa svetom je na društvenim mrežama podelila cela njegova porodica. Ispod dirljive objave potpisale su se njegova supruga Ema Heming i petoro njegove dece, Rumer (33), Skaut (30), Talula (28), Mejbel (9) i Evelin (7) i, naravno, njegova bivša supruga Demi Mur.

- Prolazimo kroz ovo kao snažna porodica i hteli smo sa svime da upoznamo njegove obožavatelje jer znamo koliko vam znači, kao i vi njemu. Kao što Brus uvek kaže, "Live it up" i zajedno planiramo da uradimo upravo to - napisali su, između ostalog u izjavi.

Izjava u jednom od ključnih trenutaka života i karijere jedne od najvećih akcijskih zvezda, ponovo je skrenula pažnju na jedan od najneobičnijih odnosa u Holivudu - onaj bivših supružnika Demi i Brusa, koji su uprkos razvodu, trzavicama i brakovima s drugim ljudima ostali čvrsto povezani.

Mur i Vilis upoznali su se na premijeri akcijske komedije "Stakeout" u Los Anđelesu iz 1987, u kojoj je glumio tadašnji Demin verenik Emilio Estevez. Susret je bio sudbinski, veridba raskinuta, i nakon samo tri meseca veze, u novembru 1987. godine, Demi i Brus venčali su se u Las Vegasu. Godinu dana kasnije dobili su prvu ćerku Rumer, zatim Skaut 1991. i Talulu 1994. godine.

Bili su na glasu kao superpar, oboje uspešni u svojim karijerama, pa su vesti o tome da će živeti odvojeno, 1998. godine, mnogima bile ogromno iznenađenje. Po medijima su insajderi i "izvori bliski paru" pričali kako se nadaju da će se pomiriti, ostati zajedno. To se, ipak, nije dogodilo, barem ne na onaj klasičan način. Razveli su se formalno 2000. godine. Tokom godina, otkrilo se da su glavni razlozi za otuđenje para bili različiti pogledi na karijere. Demi je jednom prilikom izjavila da je on želeo da prestane da se bavi glumom i posveti se deci, a ona je htela da radi "šta god joj se j...o bude radilo".

Vilis je nakon razvoda u velikom intervjuu za "Rolling Stone" rekao kako i dalje jako voli Demi, te da su i dalje jako bliski.

- Imamo troje dece koje ćemo nastaviti zajedno da odgajamo i naš odnos ostaje čvrst. Uvek ćemo biti posvećeni njima. Naše prijateljstvo se nastavlja - kazao je tada, a pokazaće se da je junak akcijskih filmova zaista i mislio ono što govori.

Kada se, 2005. godine Demi udala za Eštona Kučera, njih dvojica su sklopila prijateljstvo nakon, kako su rekli, perioda laganog prilagođavanja.

Vilis je u intervjuu za "Playboy" 2007. godine otkrio da mu je u vreme kada je Demi ušla u vezu s Kučerom, a njega uhvatila ljubomora, pomogao niko drugi nego Vil Smit.

- Rekao je: "Čoveče, moraš da učiniš sve što je potrebno da okupiš decu i supruge, devojke. Moraš da pokažeš deci da je sve u redu... Kao da se upalilo svetlo. Hvala, Vil! - ispričao je tada Vilis.

On se, pak, 2009. venčao s englesko-američkom glumicom i modelom Emom Heming, a Demi i Ešton bili su među svatovima. Ako je verovati njihovim izjavama, dve žene su se vrlo brzo povezale u iskrenom i čvrstom prijateljstvu.

I Brus i Ema, u suštini, cela porodica, bili su velika podrška Demi kada se raspao njen brak s Kučerom. Razišli su se 2011, a razveli dve godine kasnije. Iako se svetu pokušavalo prikazati da je i ovaj razvod prijateljski u javnost su dospele priče koje pokazuju da nije baš tako, priče o njegovim preljubima i velikim svađama. Demi je bila u teškoj depresiji i nakon 20 godina treznosti ponovo počela da pije. Krizu je prebrodila uz pomoć svog, kako ga je Vilis nazvao, "plemena".

Kakvi su odnosi među njima slikovito opisuje to što su Vilis i Mur dospeli na naslovnice svetskih medija nakon što su proveli četiri nedelje zajedno tokom lokdauna zbog pandemije COVID-19 sa svojim ćerkama i njihovim momcima. Spletom okolnosti, Heming i ćerke nisu mogle da budu s njima. Jedna od devojčica se, naime, u parku nabola na odbačenu iglu, pa su rezultate testiranja na niz mogućih bolesti čekale u drugom domu, a družili su se preko video-poziva.

Vilis je u velikom intervjuu za magazin "W", koji je dao pre dve godine i u kojem je spominjao "pleme", opet rekao kako je svestan da se mnogi čude njegovom prijateljstvu s bivšom suprugom i njihovim izjavama da se vole.

- Svi mogu da razumeju ogorčenost i ljutnju kada se brakovi raspadaju, ali teško je razumeti kako neko može da se slaže s bivšim - rekao je i ponovio kako su Demi i on odlučili da stave decu na prvo mesto i to se pokazalo kao odlično rešenje.

- Stvarno smo srećni što se ispostavilo da se svi zajedno zabavljamo.

A sada su zajedno i u teškim vremenima.

