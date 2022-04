KASNIJE SAM JE ČESTO SANJAO, TEŠKO JE I SAMO SEĆANJE! Smrt OVE žene zauvek je ostavila trag na srcu legendarnog Petra Božovića!

O Petru Božoviću se dosta toga zna. Legenda glumišta se poslednjih nekoliko godina povukao, ali njegove reči o ljubavi i ženama se ne zaboravljaju.

Ipak, mnogi su zaboravili jedan detalj iz njegove mladosti koji je na glumca ostavio dubok trag. Naime, njegova prva devojka, Mira, je rano preminula.

foto: Zorana Jevtić

- Moja prva ljubav iz gimnazije, koja se nastavila i na fakultetu, poginula je. Mira Pešić. Bila je divna devojka. Išla je paralelno i u gimnaziju i u baletsku školu. Bilo je strašno preživeti njenu smrt. Čak mi je i sećanje teško. Kasnije sam je često sanjao, pa i dan-danas... Kada se probudim, kao da je živa... pa se čudim što je nema tu pored. Nakon toga sam otišao u Pariz. Imao sam neku nesređenu situaciju u kući: nisam se slagao sa maćehom... A i teško je kada dođeš sa sela, iz one širine u neki stan u kojem nema te atmosfere, ni slobode, ni širine. I odem ja za Pariz. Stvarno ne znam šta sam zamišljao... Mislio sam kako ću tamo da radim, da studiram...- rekao je Petar jednom prilikom za "Blic", pa dodao:

- Kada sam udario glavom u zid, taj udarac mi je mnogo koristio jer sam se pitao: šta radim ja ovde, bre? Idem u Beograd da završim pet fakulteta! Nisam pet, ali skoro dva sam završio. Apsolvirao sam italijansku književnost i diplomirao glumu.

foto: Dragana Udovičić

U istom intervjuu potvrdio je da nije preoteo veliku ljubav Orsonu Velsu.

- Oženio sam se glumicom Marinom Koljubajevom. To je bila ljubav iz predstave “Sladostrasnici Karamazovi” našeg profesora Predgraga Bajčetića u Ateljeu 212. Brak sa Marinom se završio jer nije htela da rodi drugo dete. Abortirala je. A ja sam hteo veliku porodicu. To su jednostavno bile dve koncepcije. Nažalost, tako je bilo. Nisam preoteo Olgu Palinkaš Orsonu Velsu, pusti me toga! Nikada nikoga ni od koga nisam preotimao. Bio sam sa Olgom jedno deset godina, živeli smo u Los Anđelesu, Beogradu, Zagrebu... Onda je došao rat, a ljubavi za vreme rata uspevaju samo u lošim američkim filmovima - rekao je Božović.

(Kurir.rs)