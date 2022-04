PRIJATELJ ODAO SUPRUGU VILA SMITA: Evo šta Džejda misli o ŠAMARANJU na dodeli Oskara i da li ZAMERA mužu zbog SKANDALA

Bilo je to u žaru trenutka i Vil je preterao, rekao je izvor blizak Džejdi Pinket Smit i oskarovcu Vilu Smitu za US Weekly, te otkrio šta o svemu s ove vremenske distance misli slavni par.

- Nije trebalo da uradi ono što je uradio. On to zna, ona to zna. Slažu se da je preterao - dodaje izvor.

Tvrde da Džejda nije jedna od onih žena kojima treba zaštita.

Izvor za US Weekly kaže i da se par odnosi jako zaštitnički jedno prema drugom i nastoje da urade sve što mogu da zaštite svoje voljene.

Džejda je prekinula tišinu o skandalu s kratkom poruku na društvenim mrežama.

- Ovo je vreme za isceljenje i ja sam tu za to - glasila je pomalo misteriozna poruka.

- Džejda misli da je Vil preterao i da to nikad nije trebalo da postane fizički obračun. Žao joj je što na kraju jeste, ali ne krivi Vila. Porodica se drži zajedno - zaključio je pomenuti izvor i otkrio javnosti.

Podsetimo, Vil Smit prošle nedelje je, na 94. dodeli Oskara u Los Anđelesu, ustao iz publike i na bini ošamario glumca i komičara, Krisa Roka, jer se našalio na račun njegove supruge. Rok je, naime, glumicu uporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je 1997. glumila Demi Mur obrijane glave.

Akademija filmske umetnosti i nauke, koja je u nedelju podelila Oskare u Dolbi Teatru u Los Anđelesu, osudila je napad Smita, koji je te večeri šokirao ceo svet.

